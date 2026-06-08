Vatrogasni zapovjednik SDŽ-a otkrio što Dalmaciju izdvaja od ostatka Hrvatske

-Stanje je zadovoljavajuće i jedni smo od rijetkih koji nemaju problem s ljudstvom, brojem ljudi, nego smo čak osnovali dva nova DVD-a. - kazao je između ostalog Ivan Kovačević, zapovjednik Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije.

Deseta točka dnevnog reda, Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenje zaštite od požara na području SDŽ u 2025. godini, slično kao i prethodna, izazvala je malo rasprave. Svi podržavaju vatrogasce, a što se tiče organizacije Kovačević je naveo kako u 13 operativnih područja djeluje 262 profesionalnih vatrogasaca u 6 JVP-a: Split, Imotski, Sinj, Trogir, Makarska i Podstrana; te 1458 operativna vatrogasaca u 52 dobrovoljnih vatrogasnih društava, odnosno 156 profesionalnih vatrogasaca u istih 52 dobrovoljnih vatrogasnih društava.

-Prosječna starost vozila je bila 29-30 godina, a sad je u većini društava prosječna starost na nekih 15 godina. Imamo teškoće, ali uspijevamo ih riješiti… - slaže se Kovačević kako politika ne smije biti dio vatrogastva. A kaže i kako politiku u vatrogastvu ne pušta ni Ante Sanader, kao predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice.

I taj je prijedlog prihvaćen jednoglasno, s 34 glasa ZA.