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Velika tragedija u Hrvatskoj: Učenik (9) se krafnama ugušio u školi

Stavio je dvije krafne odjednom usta

Učenik jedne osnovne škole u Velikoj Gorici ugušio se tijekom jela u ponedjeljak, potvrdio je izvor upoznat s tragedijom za RTL Danas.

Riječ je o dječaku od devet godina koji ide u drugi razred i koji je, navodno, kako se neslužbeno doznaje usta istovremeno stavio dvije krafne.

Na teren su izašli pripadnici Hitne pomoći koji ga nažalost nisu mogli spasiti.

Šef Hitne priznao je da u svojoj dugoj karijeri nije vidio tako nešto, dodao je izvor.

Kontaktirali su školu za više detalja o tragediji, no do objave ovog teksta nismo dobili odgovor.

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