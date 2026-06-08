Velika tragedija u Hrvatskoj: Učenik (9) se krafnama ugušio u školi

Učenik jedne osnovne škole u Velikoj Gorici ugušio se tijekom jela u ponedjeljak, potvrdio je izvor upoznat s tragedijom za RTL Danas.
Riječ je o dječaku od devet godina koji ide u drugi razred i koji je, navodno, kako se neslužbeno doznaje usta istovremeno stavio dvije krafne.
Na teren su izašli pripadnici Hitne pomoći koji ga nažalost nisu mogli spasiti.
Šef Hitne priznao je da u svojoj dugoj karijeri nije vidio tako nešto, dodao je izvor.
Kontaktirali su školu za više detalja o tragediji, no do objave ovog teksta nismo dobili odgovor.
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