Tko je Emma Mašala? Osvojila publiku emotivnim prvijencem: "Potrudit ću se da me ne zaborave"

“Bježiš od mene”, emotivna balada o kompliciranim odnosima i borbi za ljubav - prvijenac je Emme Mašala, mlade glazbenice, koja se hrvatskoj publici predstavlja prvi put na ovogodišnjem CMC festivalu u Vodicama.

Moderan spoj hrvatskog popa s elementima balade sjetnog zvuka, koji nosi snažnu poruku, Emmin je put do publike kojoj poklanja snažnu emociju. Upravo porukom o borbi za ljubav, ali i o svim onim borbama koje vodimo sami sa sobom, Emma je odlučna svojim zvonkim, ali snažnim vokalom, dočarati kako se od vrijednosti koje zastupamo ne smije odustajati; i da dobro na kraju uvijek pobjeđuje!

“Iznimno mi je važno dati do znanja kroz ovu pjesmu, na koju sam jako ponosna - da se kroz sve izazove može proći. Ljubav je ta koja treba pobijediti i baš nikada ne trebamo odustajati od nje, ali i od nas samih mada nam se ponekad učini da dajemo sve, ali ne dobijamo zauzvrat isto“, poručila je mlada pjevačica Emma.

“Snimali smo na ranču kod Velike Gorice. Atmosfera je bila sjajna, a ja opuštena. Cijela priča prati snažan tekst i melodiju, a iako mi je to glazbeni prvijenac, osjećala sam se kao u raju - jer radim ono što volim. Upravo mi je cilj da publika prepozna moj rad. U izazovnim vremenima za nas mlade, ponekad je dovoljna pjesma, stih - da vas pokrene u pravom smjeru”, poručila je talentirana Zagrepčanka kojoj kamera nije strana.

Emma je svestrana umjetnica, koja uz glazbenu gradi i filmsku karijeru, a snimala je i u Americi i u Hrvatskoj. Umjetnost je njezin životni put koji je počeo od najranijeg djetinjstva, a publika je ta kojoj želi ispričati priču upravo kroz zapaženi single “Bježiš od mene” - koji iz dana u dan bilježi sve veći broj pregleda na You Tubeu.

“Od malena se bavim pjevanjem, a cilj mi je da radim što volim i nitko sretniji od mene dok sam na sceni”, dodaje

Emma predstavlja osvježenje na domaćoj pop sceni, a uz glazbeni izričaj, naglašava estetiku koja joj je iznimno važna, po uzoru na svoje estrade uzore. Jer, priča nije potpuna bez toga. I dok sam naslov pjesme “ Bježiš od mene” kojom se predstavlja, intrigrira, ujedno je objasnila i pozadinu.

“Ništa od bijega, jer ja svojoj publici dolazim u zagrljaj!”, poručuje Emma koja se prvi put predstavlja publici na CMC festivalu u Vodicama 12. lipnja. Naučila je na vrijeme kako se na estradi danas njezina glazba mora doživjeti svim osjetilima, a ne samo slušati. Zato se ozbiljno priprema za atraktivan nastup uz izazovnu koreografiju i plesače iz tima trenutno najtraženijeg koreografa u regiji, Diega Siquiere, Brazilca s hrvatskom adresom.

“Radimo danonoćno, jer publika prije svega zaslužuje poštovanje, a prvi se festivali pamte”, kaže mlada pjevačica.

Emma je spremna za svoju premijeru i to uz scenski nastup koji spaja pop i rock segmente, a najavljuje pravu zabavu na prvom festivalu na kojem nastupa, jer vodičke glazbene noći se pamte!

“Zabave nam ne smije manjkati ni u izazovnim vremenima. Publici želim da se zabavi i s festivala ponese dobru energiju, a meni je čast biti dijelom ovog festivala, ovaj put na pozornici. Potrudit ću se da me ne zaborave!”