Devet mrtvih u 48 sati. Šef policije otkrio što povezuje sve tragedije

U posljednjih 48 sati u prometu je stradalo čak devet osoba, četvero na motoru.

Reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić o crnoj bilanci razgovarao je s prvim čovjekom prometne policije Josipom Mataijom.

"Nažalost najgori vikend u ovoj godini, definitivno. Ono što je karakteristika svih nesreća da je bio ključni ljudski faktor, odnosno - prometne nesreće dogodile su se zbog grešaka vozača", rekao je Mataija.

Na pitanje zna li se uzrok nesreće na Virovitičkoj obilaznici u kojoj su poginule četiri osobe, Mataija je rekao da je kriminalističko istraživanje u tijeku.

"No sve ukazuje na to da se radilo o nepropisnom pretjecanju u kombinaciji s brzinom. Nažalost kada je brzina u pitanja, posljedice su daleko teže."

Mataija je rekao da je ove godine zabilježeno povećanje poginulih vozača i putnika na mopedima i motociklima.

"Dvadeset i šest na odnosu 23. Ključno je kod motociklista to da su u većini prometnih nesreća oni krivi. Najčešće se radi o nepropisnoj brzini. Ono što moramo reći da je motocikl sve dostupniji. Standard je porastao, iz godine u godinu bilježimo oko deset tisuća motociklista više na prometnicama. Dakle, u ovom trenutku imamo 125 tisuća registriranih motocikala. Ako to usporedimo sa zadnjih pet-šest godina, onda je to povećanje od sto posto", kazao je Mataija.

Ono što treba mijenjati je edukacija, ustanovio je Mataija i naveo da treba uvesti edukacije od najranije životne dobi. Naveo je i da Hrvatske ceste rade na postavljanju dodatnih zaštitnih ograda koje sprječavaju da motociklisti stradaju od njih.

"Analize pokazuju da sudovi previše smanjuju kazne, previše se primjenjuje institut ublažavanja kazne", kazao je Mataija i dodao da je prošle godine bilo 900 tisuća prometnih prekršaja.

"Od onoga što je došlo na sud, od 57 posto prometnih prekršaja - kazne su ublažene. Vrlo često se događa na sudovima da se izriče zaštitna mjera zabrane upravljanja što mislim da nije dobro i da šalje lošu poruku. Ako nema izvjesnosti kažnjavanja - situacija nije dobra. Poruka je pravosuđu da rade onako kako treba - izriču kazne i zaštitne mjere sukladno zakonskim propisima", poručio je prvi čovjek prometne policije.