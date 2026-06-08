ADIO, LEGENDO! Preminuo prvi izbornik hrvatske rukometne reprezentacije

U svojoj 84. godini života preminuo je Josip Milković, prvi izbornik hrvatske rukometne reprezentacije. Milković je ostavio dubok trag i kao igrač i kao trener, a nacionalnu momčad vodio je od 1990. do 1991. godine. Na klupu Hrvatske vratio se i desetljeće kasnije, kada je reprezentaciju vodio od 2000. do 2002. godine.

Rođeni Zagrepčanin najveći dio igračke karijere vezao je uz Medveščak, s kojim je tijekom šezdesetih godina ostvario najveće uspjehe. Osvojio je dva naslova prvaka Jugoslavije te dva nacionalna kupa, a posebno se pamti nastup u finalu tadašnjeg Kupa europskih prvaka 1965. godine.

Dres jugoslavenske reprezentacije nosio je više od stotinu puta te se svrstao među najistaknutije rukometaše svoje generacije. Na Svjetskom prvenstvu 1964. godine bio je među najboljim strijelcima turnira, dok je šest godina kasnije osvojio brončanu medalju na svjetskoj smotri u Francuskoj.

Po završetku igračke karijere posvetio se trenerskom poslu. Prve korake napravio je u Medveščaku, a zatim je veći dio karijere proveo u Njemačkoj, u kojoj je vodio nekoliko klubova, među kojima su Bayer Leverkusen i Kiel.

Njegov odlazak predstavlja velik gubitak za hrvatski rukomet, u kojem će ostati upamćen kao čovjek koji je obilježio nekoliko generacija igrača i dao značajan doprinos razvoju ovog sporta, piše Telegram.