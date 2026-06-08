Nova kriza u HSLS-u: Istaknuta članica napustila stranku

Gabrijela Bošnjak podnijela je ostavku na mjesto članice Predsjedništva HSLS-a, pri čemu je poručila kako ne napušta stranku, ali više ne može podržavati način na koji je vodi predsjednik Dario Hrebak.

Svoju odluku objavila je na društvenim mrežama u opsežnoj objavi u kojoj se osvrnula na aktualna događanja unutar stranke, prijepore koji su posljednjih mjeseci izazivali podjele među članovima te javne rasprave vezane uz Zagreb Pride. Ujedno je izrazila potporu zamjeniku predsjednika HSLS-a Mirku Budiši.

Naglasila je kako i dalje ostaje članica HSLS-a te predsjednica zagrebačke organizacije stranke, sve dok za to bude imala podršku članova.

"HSLS je uvijek bio i ostao jedina politička opcija kroz koju vidim svoje djelovanje. Sve dok budem politički aktivna, to će biti kroz HSLS jer je riječ o stranci koja okuplja vrijednosti u koje vjerujem", istaknula je Bošnjak.

Podsjetila je kako su sloboda pojedinca, prihvaćanje različitosti, tržišni liberalizam i jasno protivljenje svim oblicima totalitarizma temelji njezina političkog djelovanja, kao i vrijednosti koje povezuje s političkim nasljeđem Vlade Gotovca i Dražena Budiše.

Obrazlažući razloge ostavke, navela je kako posljednjih mjeseci svjedoči, prema njezinu mišljenju, narušavanju jedinstva stranke. Posebno joj smetaju javne rasprave o navodnim podjelama na lijevo i desno krilo HSLS-a, za koje smatra da ranije nisu postojale.

U svojoj objavi prozvala je predsjednika stranke Darija Hrebaka, ustvrdivši da je upravo on počeo javno govoriti o takvim podjelama i time dodatno produbio nesuglasice među članovima.

"U HSLS-u kakvog ja poznajem takvih podjela nije bilo. Zato više ne mogu podržavati predsjednika koji dijeli, umjesto da okuplja i povezuje ljude", poručila je Bošnjak.

Njezina ostavka dolazi u trenutku pojačanih unutarstranačkih napetosti, koje su posljednjih mjeseci sve češće izlazile u javnost.