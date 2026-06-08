Stanovnici ove splitske ulice u utorak ostaju bez struje

Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži te zamjene mjernih uređaja, dio potrošača u Splitu u utorak, 9. lipnja, privremeno će ostati bez opskrbe električnom energijom.

Prema najavi nadležnih službi, prekid isporuke električne energije predviđen je u Janjevskoj ulici na kućnim brojevima 25, 27, 29, 29A, 29B i 29C.

Radovi će se izvoditi u vremenu od 8.30 do 12.30 sati, a normalizacija opskrbe električnom energijom očekuje se po njihovu završetku.

Građanima se preporučuje da planiraju svoje aktivnosti u skladu s najavljenim prekidom te da tijekom radova vode računa o električnim uređajima koji bi mogli biti osjetljivi na prekid i ponovno uspostavljanje napajanja.