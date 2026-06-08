Liječnica Hitne opisala kako su pokušali spasiti dječaka koji se ugušio krafnama

Slučaj kakav se ne pamti - tijekom velikog odmora ugušio se učenik osnovne škole u Velikoj Gorici. Kako je potvrđeno RTL-u Danas, tijekom odmora dječak je jeo krafnu. No u jednom se trenutku počeo gušiti.

RTL-ova reporterka je razgovarala s ravnateljem škole koji je iznimno potresen i zbog toga nije mogao stati pred našu kameru. Prema onome što su mu rekli učenici i učiteljice, on je potvrdio da je do tragedije došlo oko 15 sati tijekom velikog odmora kada je dječak pojeo preveliki zalogaj hrane i počeo se gušiti.

Odmah su mu priskočili svi u pomoć, pozvana je i Hitna, ali mu nije bilo spasa.

O tragediji smo razgovarali s dežurnom liječnicom Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije Sanjom Kos, koja je sudjelovala na intervenciji.

Oživljavali ga 50 minuta

"Dijete je bilo pod velikim odmorom, živahno, skakalo, smijalo se. Jeo je krafnu i očito je udahnuo veći zalogaj u dišni put. Djeca koja su bila pored njega su rekla da je poplavio, prestao disati i izgubio svijet i srušio se. Pozvane su učiteljice koje su pozvale Hitnu pomoć i započele postupak oživljavanja", ispričala je liječnica.

Kada je tim hitne pomoći stigao, u učionici su učiteljice pristupile masaži srca i davale umjetno disanje. Dijete je tada, kaže, već bilo plavo i nije reagiralo na poziv ni dodir.

"Nije disalo i nije mu radilo srce. Pristupili smo dalje postupku oživljavanja, do trenutka kada smo primijetili da dijete ne reagira. Još dodatno su se primijetile pojave sigurnih znakova smrti. Prekinuli smo oživljavanje u 15.35 minuta", navodi Kos i dodaje da im je svima žao zbog tragičnog epiloga.

Reanimacija, koju su započele učiteljice, pa nastavili liječnici, trajala je oko 45 do 50 minuta.

Kos navodi da su napravili sve što su mogli: "Od naprednih mjera oživljavanja, lijekova, reanimacije. Iznimno nam je svima žao, iskrena sućut obitelji".

Na pitanje koliko su ovakve situacije rijetke ili česte, liječnica ističe da se ovakve stvari, nažalost, događaju. Važno je da se na vrijeme prepozna je li riječ o lakšem ili težem gušenju i primijeni prva pomoć. U ovom slučaju se nažalost ništa nije moglo učiniti kako bi se spasilo dijete.

Krizni tim stiže u školu

U trenucima kada je svaka sekunda bitna, liječnica pojašnjava da postoje dva tipa gušenja. Ono lakše se prepozna jer čovjek može djelomično udahnuti i smeta mu hrana, no kašlje pa ga treba poticati na kašljanje.

Kod težeg gušenja osoba prestaje govoriti, disati i ne može udahnuti te ne kašlje. "Tada treba zadati pet udaraca mekim dlanom na području između lopatica po leđima, svaki put pogledati je li hrana izletjela. Ako ne uspije, radi se Heimlichov hvat kod osobe koja je pri svijesti. Provučete ruke ispod pazuha, šaku čvrsto stisnutu smjestite u područje mekog gornjeg dijela trbuha, drugom šakom primate i radite pet potisaka nazad i prema gore. Svaki put pogledati je li hrana izašla van", navodi liječnica.

Učenik je, navodi, isti tren kako se počeo gušiti poplavio, prestati disati i izgubio svijet.

Priznaje da je ovo bila iznimno teška intervencija. "Emotivno je u svakom slučaju, uvijek je teško kada se nekome ovako nešto dogodi. Kod djece nam je najteže, kada sve napravite, a ne možete ga vratiti u život. Teško svima pada, od obitelji, učiteljica, koga u školi i nas djelatnika Hitne pomoći", ističe Kos.

Sutra bi u školu trebao stići krizni tim Ministarstva da se pruži pomoć učenicima i učiteljima.