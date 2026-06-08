SLUČAJ IZ ZADRA Pregledali ga i poslali kući, 20 minuta kasnije bio je mrtav: Sada se uključio DORH

Dva mjeseca nakon smrti 35-godišnjeg Mirze Čengića, koji je umro 20 minuta nakon pregleda na zavodu za hitnu medicinu zadarske županije, Dnevnik Nove TV doznaje, u slučaj je uključeno Županijsko državno odvjetništvo.

"Njega više ne može vratiti ništa. Ali samo da znam što je bilo. Zašto su ga tako izbacili iz bolnice da mu ne naprave pretrage", poručila je Mirzina majka Aida Čengić.

Da je slučaj preuzeo DORH, potvrdili su iz Ministarstva zdravstva.

"Postupanje u predmetnom slučaju u nadležnosti je DORH-a, slijedom čega nismo u mogućnosti iznositi činjenice iz nadzora zdravstvene inspekcije", poručili su.

Tužiteljstvo se po službenoj dužnosti uključuje kad postoji osnovana sumnja u nasilnu smrt ili liječničku pogrešku. Što je dosad utvrdila inspekcija Ministarstva zdravstva i internog nadzora Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije - još nije poznato.

"Kad je pokrenut inspekcijski nadzor u tom slučaju oni svoje sve nalaze i sve što imaju oni dostavljaju inspekciji Ministarstva zdravstva. Inspekcija je neovisna, oni će sigurno dati neko tumačenje pa ćemo ga onda svi znati", rekla je prije nekoliko dana Ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maja Grba-Bujević.

Sve se dogodilo 17. travnja kad se Mirza, sezonski radnik u Ražancu, javio na Zavod za hitnu medicinu jer se nije osjećao dobro. Nakon pregleda poslan je kući. Na putu mu je pozlilo. Unatoč brzoj reakciji liječnika, preminuo je. Obitelj dva mjeseca pokušava doznati istinu.

"Obratili smo se Zavodu za hitnu medicinsku pomoć. Od v.d. direktora smo dobili odgovor da je uviđaj u tijeku. Obratili smo se mailom Vladi, predsjedniku i ministrici zdravstva Hrvatske. I naravno, nitko nije odgovorio", rekla je Mirzina majka.

Što se dogodilo, zanima i hrvatsku liječniku komoru. Zatražili su dokumentaciju o slučaju, ali kako doznaje Dnevnik Nove TV nisu je dobili. Čeka se što će utvrditi županijsko državno tužiteljstvo.