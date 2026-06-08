Šef Hitne o dječaku koji se ugušio krafnama: "Probali su što su mogli..."

Velika tragedija dogodila se u ponedjeljak u jednoj osnovnoj školi na području Velike Gorice, gdje je tijekom školskog odmora preminuo devetogodišnji učenik. Iz zagrebačke policije potvrdili su kako je riječ o nesretnom događaju. Prema dosad dostupnim informacijama, dječaku je tijekom jela pozlilo nakon što mu je zalogaj zapeo u dišnim putovima. Na mjesto događaja odmah je pozvana Hitna medicinska pomoć, no unatoč brzoj intervenciji i višestrukim pokušajima reanimacije, dječaku nažalost nije bilo spasa.

Za 24sata o slučaju je govorio šef hitne medicinske službe Siniša Golub, koji je istaknuo da su ekipe reagirale odmah po dojavi.- Bio sam u svojstvu dežurnog mrtvozornika tamo. Hitna je odradila ono što je mogla. Dječak je za vrijeme odmora jeo krafnu i, kako su nam rekle učiteljice i djeca, uzeo je preveliki zalogaj te ga je jednostavno udahnuo. Tragedija je velika svakako. Hitna je izašla odmah po dojavi, imali su desetak kilometara do škole. Izašla su dva tima, sve su probali što su mogli da mu pomognu - rekao je Golub za 24sata.

Dodao je i kako djelatnici škole nisu imali mnogo mogućnosti pomoći u takvoj situaciji. - Osoblje škole nije moglo puno napraviti. To je laičko oživljavanje kojim je teško pomoći nekome kada mu je zapriječen dišni put, nažalost - kazao je.