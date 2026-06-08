U splitske vrtiće upisano čak 200 djece više nego lani. Evo što napraviti ako niste upali u prvi krug

Danas su objavljeni su rezultati prvog kruga upisa u programe predškolskih ustanova Grada Splita za pedagošku godinu 2026./2027.

Prvi privremeni rezultati upisa u dječje vrtiće pokazuju značajan iskorak u odnosu na prošlu godinu – nakon prvog kruga upisano je 200 djece više nego prošle godine, upravo zbog povećanja kapaciteta u javnim i privatnim vrtićima.

Za djecu koja nisu ostvarila mjesto u prvom krugu upisa, dio zahtjeva bit će riješen kroz žalbeni postupak, koji traje od 17. lipnja do 1. srpnja 2026. godine, dok će dio biti riješen nakon što roditelji s dvostrukim prijavama odaberu vrtić i potvrde upis svog djeteta. Nakon toga uslijedit će daljnje popunjavanje kapaciteta prema utvrđenim kriterijima.

Sukladno navedenome, očekujemo da će sva djeca koja ispunjavaju uvjete – imaju prebivalište u Splitu i čija su oba roditelja zaposlena, biti upisana do početka pedagoške godine. izvijestili su iz Grada.

Važan korak u unaprjeđenju dostupnosti predškolskog odgoja predstavlja mjera besplatnih vrtića za svu djecu predškolske dobi na području Splita, za koju je u gradskom proračunu osigurano oko 1,5 milijuna eura. Riječ je o mjeri pokrenutoj prošle godine, koja je dio šireg paketa mjera za mlade i obitelji s ciljem smanjenja financijskog opterećenja roditelja te stvaranja kvalitetnijih uvjeta za život i odrastanje u Splitu.

Grad Split uložit će dodatne napore u pronalaženje dodatnih mjesta za djecu čiji je jedan roditelj nezaposlen ili koja nemaju prebivalište u Splitu, prvenstveno u suradnji s privatnim vrtićima. Cilj je osigurati što veću dostupnost predškolskog odgoja i obrazovanja za svu djecu te nastaviti s jačanjem sustava koji odgovara na potrebe splitskih obitelji.