Habijan predstavio elitne timove za čuvanje najopasnijih zatvorenika: "Pogled na njih dovoljno govori"

Među zemljama smo s najnapučenijim zatvorima, pokazuju najnoviji rezultati Vijeća Europe koji se temelje na podacima zatvorskih službi 46 država članica. Hrvatska sa 121 zatvorenikom na 100 mjesta treća je na nepopularnoj ljestvici odmah nakon Turske i Francuske, podaci su to za prošlu godinu.

Dovoljan je to pokazatelj o nužnosti reforme zatvorskog sustava koja je u tijeku - grade se nove kaznionice, proširuju stare, a u planu je i zatvor maksimalne sigurnosti na području Perušića.

Zbog visokorizičnih zatvorenika šire se elitni timovi koji će čuvati najopasnije kriminalce, za čiji prijevoz se nabavljaju i posebni autobusi maksimalne sigurnosti. Kako će oni izgledati, ali i o novoj reformi RTL je razgovarao s ministrom pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damirom Habijanom.

Koliko ima takvih timova i hoće li se širiti?

Ovo je jedan tim iz Lepoglave s desetak pripadnika, još je jedan u Glini i Požegi. Dakle, ukupno su tri tima. U planu je širenje, prije svega u Zagrebu pa Splitu.

Dobro su opremljeni, znači li to da se mogu nositi s najopasnijim kriminalcima prilikom prijevoza?

Mislim da sam pogled na njih dovoljno govori da mogu. Što se tiče ulaganja u opremu, ako pogledamo zadnje dvije godine odnosno od odluke o formiranju interventnih timova, uloženo je 900.000 eura u njihovu opremu da bi se mogli nositi s najizazovnijih situacijama kojima su svakodnevno izloženi. Važnost ovoga tima vidi se u tome što još uvijek imamo podršku Ministarstva unutarnjih poslova i Antiterorističke jedinice Lučko. Ali ovo je bio jedan po meni bitan iskorak s obzirom na sve veću pojavnost opasnih osoba u našim kaznenim tijelima i koje zahtijevaju takvu prepratu izvan zatvora i bolnice ili sudove. Ovakav interventni tim je itekako bio potreban.

Nije tajna da su nam zatvori prebukirani, to sve i sami komentirali. Što je s planom, hoće li se i kada graditi novi zatvori

Jesmo prenapučeni. Ako pogledamo naš ukupni kapacitet, u ovom trenutku smo na 3.932 mjesta, a u našem zatvorskom sustavu je gotovo 5.000 zatvorenika. Iz tog razloga u prvom-drugom tjednu nakon stupanja na dužnost sa suradnicima zaključio da moramo reagirati brzo. Krenuli smo u izgradnju dva modularna zatvora koji se relativno brzo završavaju. Prvi će biti otvoren u kolovoz u Varaždinu, sljedeći Lipovica-Popovača očekujemo u rujnu. To je novih 300 mjesta koja će kratkoročno ublažiti prenapučenost. Nastavljamo istim tempom, imamo kratkoročne, srednjoročne i dugoročne ciljeve. Sljedeće godine modularni zatvori kreću u Požegi, centar za dijagnostiku u Zagrebu.

Posebnu pozornost je privukao ovaj u Perušiću, on će biti s maksimalnim kapacitetom?

Tako je to, 400 zatvorenika će biti smješteno u Perušić. Dosta smo odmakli u pregovorima s razvojnom bankom Vijeća Europe. To će doista biti velika kaznionica. Takvi standardizirani projekti se planiraju i u Žažini i u Osijeku. Činjenica je da od 1987. godine, od ovog zatvora nije bilo ulaganja u zatvorski sustav.

Za otprilike 20 dana stiže vam Pravosudna policija pred prozor, planiraju prosvjed jer kažu da se planira zamrzavanje plaća. Kako ćete im odgovoriti?

Svakodnevno komuniciram sa socijalnim partnerima, sa sindikatima vrlo često, uskoro će ponovno biti kod mene na razgovoru, razgovaramo o Zakonu o pravosudnoj policiji koji još od 1991. nismo imali. Imamo i najveći broj zaposlenih pravosudnih policajaca, prosječna plaća je 1880 eura. Ako gledamo ulaganja, prošle godine je uloženo 12 milijuna eura u materijalno-tehnička sredstva. Radimo sve što možemo, naravno uvijek može više i bolje. Za razgovore smo otvoreni. Rekao sam im da sam u Zagrebu od 20.6., razgovarat ćemo i dalje.