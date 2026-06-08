Stiže više od 38 milijuna eura za ceste u SDŽ: Evo gdje će se najviše graditi i obnavljati

Skupština Splitsko-dalmatinske županije usvojila je rebalans proračuna kojim su osigurana dodatna sredstva za ulaganja u obrazovanje, zdravstvo, prometnu infrastrukturu i druge projekte od značaja za kvalitetu života građana.

Iz Županije ističu kako je rebalans omogućen zahvaljujući rastu prihoda i odgovornom upravljanju proračunskim sredstvima, čime se otvara prostor za nastavak investicijskog ciklusa u više ključnih sektora.

Jednoglasnu potporu vijećnika dobio je i rebalans financijskog plana Županijske uprave za ceste, vrijedan više od 38 milijuna eura. Plan predviđa nastavak brojnih infrastrukturnih projekata diljem županije, s naglaskom na rekonstrukciju prometnica, sanaciju cesta i povećanje sigurnosti u prometu.

Među najznačajnijim projektima izdvajaju se rekonstrukcija ceste kroz Tugare, prometnice koja vodi prema Regionalnom centru za gospodarenje otpadom u Lećevici, završetak prometnice Dubovica – Sveta Nedjelja na Hvaru te rekonstrukcija ceste Omiš – Kučiće. Ulaganja su planirana i na području Klisa, Solina, Dicma, Dugopolja, Muća, Brača te niza drugih gradova i općina.

Na sjednici je prihvaćeno i izvješće o stanju sigurnosti na području Splitsko-dalmatinske županije, pri čemu je naglašena važnost suradnje svih nadležnih institucija u očuvanju sigurnosti građana.

Vijećnici su usvojili i izmjene mreže županijskih autobusnih linija s ciljem poboljšanja prometne povezanosti gradova, općina i ruralnih područja. Iz Županije poručuju kako će izmjene pridonijeti dostupnijem i kvalitetnijem javnom prijevozu za stanovnike svih dijelova Splitsko-dalmatinske županije.