Patrijarh Porfirije nije znao da ga snima kamera pa se opustio: "Neki debil..."

Poglavar Srpske pravoslavne crkve (SPC), patrijarh Porfirije, našao se na udaru oštrih kritika javnosti nakon skandalozne izjave na beogradskom aerodromu ‘Nikola Tesla‘, piše Nova.rs.

Incident se dogodio tijekom službenog ispraćaja časnog pojasa Presvete Bogorodice, koji je zrakoplovom vraćen u manastir Vatoped na Svetoj Gori.

Patrijarh Porfirije očito nije bio svjestan da su kamere već uključene i da snimaju, pa je u jednom trenutku govoreći o vjernicima koji mu prilaze izjavio kako se ‘s vremena na vrijeme pojavi poneki debil‘.

Tek što je izgovorio uvredu, patrijarh je primijetio kameru ispred sebe, naglo prekinuo svoje izlaganje te se brzo snašao i počeo dijeliti blagoslov.

Međutim, snimka je već otišla u javnost i izazvala lavinu negativnih reakcija. Cijelom događaju na aerodromu su, uz brojne svećenike i građane, svjedočili i visoki državni dužnosnici, među kojima su bili srpski ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić te direktor policije Dragan Vasiljević.