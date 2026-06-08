Ovaj datum u lipnju zaludio je TikTok

U svijetu planiranja vjenčanja i velikih životnih odluka, odabir datuma često nadilazi puku praktičnost. Za mnoge parove, to je potraga za danom koji nosi dublje, simboličko značenje, danom koji obećava sreću, sklad i dugovječnost.

Kako se približava sredina 2026. godine, jedan se datum posebno ističe, a o njemu se ne priča samo u krugovima astrologa, već je postao i viralan na TikToku - 26. lipnja.

Šuška se da je upravo taj petak stvoren za prosidbu. No, što ga čini toliko posebnim?

Prije nego što uronimo u kretanje planeta, valja obratiti pozornost na ono što nam govore sami brojevi. Godina 2026. u numerologiji se smatra "Univerzalnom godinom broja jedan" (2+0+2+6 = 10, a 1+0 = 1).

Broj jedan simbolizira nove početke, svježe startove i snažne prilike za rast. Za parove, to znači da je cijela godina iznimno povoljna za početak bračnog života, postavljajući temelje za zajedničku izgradnju nečeg potpuno novog.

Sam datum, 26. 6. 2026., dodatno je prožet snažnom simbolikom. Broj šest, koji se ponavlja, u numerologiji je broj ljubavi, obitelji, sklada i odgovornosti.

Predstavlja cjelovitost i toplinu doma, što ga čini savršenim brojem za dan kada se dvije duše obvezuju na zajednički život. Broj dva, prisutan u godini, simbolizira partnerstvo, ravnotežu i diplomaciju.

Kada se sve spoji, dobivamo datum čija vibracija govori o stvaranju stabilnog i sretnog obiteljskog života temeljenog na partnerstvu, piše Net.hr.