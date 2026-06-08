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Šuta ugostio Splićanku koja je pokorila jednu od najtežih europskih utrka

Ponos Splita!

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, uz ovl. pročelnika Upravnog odjela za sport i politike mladih Igora Maretića, primio je danas u Banovini Nikolinu Šustić Stanković, članicu Maraton kluba Marjan, koja je nedavno ostvarila izniman sportski uspjeh pobjedom na jednoj od najpoznatijih europskih ultramaratonskih utrka – talijanskoj „100 km del Passatore“.

Na utrci održanoj 23. svibnja, koja povezuje Firencu i Faenzu preko Apenina, Nikolina Šustić Stanković osvojila je prvo mjesto u ženskoj konkurenciji te pritom postavila novi rekord staze s vremenom 7 sati, 28 minuta i 20 sekundi. U ukupnom poretku, među više od tri tisuće natjecatelja, zauzela je impresivno sedmo mjesto.

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