Zaboravljate gdje ste ostavili ključeve? Stručnjakinja u Splitu otkriva kako prehranom sačuvati mozak

Udruga Caspera nastavlja s edukativnim aktivnostima namijenjenima osobama koje se suočavaju s posljedicama liječenja raka, ali i svima zainteresiranima za očuvanje zdravlja mozga i kvalitetniji život.

Nakon vrlo dobro posjećenog prvog susreta, u Split ponovno dolazi dr. sc. Ivana Domljanović, koja će održati predavanje pod nazivom „Prehrambeni i životni savjeti za bolje pamćenje, koncentraciju i zdravlje mozga“.

Tijekom i nakon liječenja raka mnogi se suočavaju s izazovima poput zaboravljivosti, poteškoća s koncentracijom i osjećaja takozvane „moždane magle“. Iako su takva iskustva česta, o njima se još uvijek nedovoljno govori. Predavanje će ponuditi korisne informacije o tome kako pravilna prehrana i svakodnevne životne navike mogu doprinijeti očuvanju kognitivnih funkcija, boljem pamćenju, koncentraciji te općem zdravlju mozga.

Iz Udruge Caspera ističu kako briga o sebi ne završava liječenjem bolesti, već uključuje i male svakodnevne korake kojima čuvamo tijelo i um te unapređujemo kvalitetu života.

Predavanje će se održati u Hotelu Marvie u Splitu, u petak, 12. lipnja, s početkom u 17 sati. Sudjelovanje je potrebno prethodno prijaviti putem e-mail adrese: sonja.grgat@caspera.hr.

Organizatori pozivaju sve zainteresirane da im se pridruže na još jednom susretu ispunjenom učenjem, razmjenom iskustava i ugodnim druženjem.