SDŽ osigurava 50.000 eura za vozilo namijenjeno osobama s invaliditetom s područja Trilja

Na današnjoj sjednici Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije prihvaćen je amandman kojim se kroz rebalans proračuna za 2026. godinu osigurava 50.000 eura za nabavu vozila namijenjenog osobama s invaliditetom s područja grada Trilja.

Amandman je podnio Ante Lozo, županijski vijećnik stranke Dom i nacionalno okupljanje (DOMiNO) te predsjednik županijske organizacije te stranke.

Sredstva se osiguravaju preraspodjelom unutar proračuna

Prihvaćeni amandman odnosi se na povećanje sredstava unutar Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i demografiju, u programu socijalne skrbi.

Cilj je, kako se navodi, unaprijediti mobilnost osoba s invaliditetom te im omogućiti ravnopravnije uključivanje u svakodnevni društveni život. Sredstva za provedbu amandmana osigurana su preraspodjelom unutar županijskog proračuna, odnosno smanjenjem rashoda predviđenih za informatički sustav Splitsko-dalmatinske županije.

Lozo: "Politika mora donositi konkretne rezultate"

Ante Lozo poručio je kako politika mora biti usmjerena prema ljudima kojima je pomoć najpotrebnija.

"Trajna skrb i potpora osobama s invaliditetom dio su kontinuiranih napora i odgovornosti društva. Ovim amandmanom željeli smo pomoći osobama s invaliditetom s područja Trilja te omogućiti bolju mobilnost i lakše uključivanje u svakodnevni život. Drago mi je da je prijedlog prihvaćen i da će sredstva biti osigurana", izjavio je Lozo.

DOMiNO najavljuje nastavak predlaganja konkretnih mjera

Iz stranke Dom i nacionalno okupljanje ističu kako od ulaska u vladajuću većinu u Splitsko-dalmatinskoj županiji aktivno sudjeluju u predlaganju mjera, amandmana i rješenja usmjerenih prema konkretnim potrebama građana.

Dodaju kako će i dalje koristiti svoj politički utjecaj unutar Županijske skupštine za predlaganje provedivih rješenja koja, kako ističu, donose stvarnu korist građanima Splitsko-dalmatinske županije.