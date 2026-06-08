U Kaštela stiže fascinantna izložba o mamutima, ledenom dobu i prvim ljudima ovih prostora

Izložba Doba leda i vatre multidisciplinarna je izložba koja kroz paleontološke i arheološke ostatke s područja brodskog Posavlja govori o najznačajnijim globalnim događanjima tijekom posljednjeg ledenog doba.

Organizirana je povodom 65. godišnjice pronalaska lubanje i kljova stepskog mamuta u kanalu Glogovica u Slavonskom Brodu. Stepski mamut bio je najprepoznatljiviji eksponat starog postava Muzeja Brodskog Posavlja te mnogim generacijama predstavlja najranije sjećanje na muzej. Za vrijeme Domovinskog rata stalni postav muzeja je skinut, a ovaj jedinstveni paleontološki nalaz pohranjen je u muzejsku čuvaonicu.

Ova izložba prilika je da se s vremenskim odmakom od tri desetljeća i u svijetlu novih znanstvenih spoznaja ponovno predstavi javnosti. U okviru posljednje restauracije koja je provedena 2021. godine, izvršena je analiza za određivanje starosti nalaza, a dobiveni rezultati smještaju nas u gornji pleistocen i posljednji topli period prije završetka zadnjeg ledenog doba. Pleistocen je razdoblje u geološkoj prošlosti Zemlje obilježeno dramatičnim izmjenama ledenih i međuledenih stadija i vrijeme je korjenitih promjena u zajednicama živoga svijeta. Poklapa se s paleolitikom, najdužim arheološkim razdobljem čovjekova kulturnog i biološkog razvoja i period je njegova ovladavanja vatrom.

Podatak o točnoj starosti i analize provedene tijekom istraživanja na mjestu nalaza daju pouzdani okvir za rekonstrukciju klimatskih i okolišnih uvjeta u vrijeme kad je živio brodski stepski mamut. Na izložbi je, uz središnji eksponat lubanje s kljovama stepskog mamuta, predstavljena rekonstrukcija biljnog i životinjskog svijeta tijekom gornjeg pleistocena, 3D animacija skeleta mamuta, brojni fosilni ostaci ledenodobnih životinja te najstariji tragovi čovjeka na području brodskog Posavlja, koje je ostavio u vidu kamenog oruđa.

Svečano otvorenje gostujuće izložbe Muzeja Brodskog Posavlja „Doba leda i vatre“će se održati u četvrtak, 11. lipnja s početkom u 20:00 sati u Muzeju grada Kaštela u kaštelu Vitturi. Biti se postavljena do 15. srpnja.