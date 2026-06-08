Prvi POS stanovi u Trogiru dobivaju obrise, poznat i rok useljenja

Na više gradilišta u Trogiru u tijeku su radovi ukupne vrijednosti od oko 10 milijuna eura. Izgradnja POS zgrade u Planom, rekonstrukcija Starčevićeve ulice, energetska obnova dvorane Vinko Kandija, produženje nove šetnice od lukobrana Lokvice do Pastoralnog centra te prva faza uređenja parka Garagnin-Fanfogna uglavnom su uznapredovaloj fazi i u narednih par mjeseci do godine dana sve lokacije bit će u punoj funkciji.

Gradonačelnik Ante Bilić s kolegama pročelnicima imao je hodajući kolegij te razgovore s izvođačima i nadzorom radova kako bi utvrdili odvija li se sve po dinamičkom planu.

Zgrada POS-a u Planom već je poprimila prve obrise. Podignuta je prva etaža od ukupno tri i u ovom trenutku nema odstupanja. Početkom sljedećeg ljeta 35 novih stanova trebalo bi biti useljeno.

„Drago mi je da gradilište napreduje dobrom dinamikom. Na gradu je da do tada uredi pristupnu cestu s pripadajućom infrastrukturom, za što je u tijeku natječaj. Prvi POS stanovi u Trogiru stižu kada je priuštivo stanovanje najvažnija tema ne samo u Dalmaciji, a i u Hrvatskoj i drago mi je da za dio sugrađana ovim putem olakšavamo stjecanje prve nekretnine. Moramo kao zajednica raditi da ovo bude najvažnija nacionalna tema, a ja se nadam da s ovom zgradom u Trogiru nećemo stati“, istaknuo je gradonačelnik Ante Bilić.

Manjih odstupanja ima na obnovi kilometar duge Ulice Ante Starčevića.

„Izvođač se susreo s problemima s instalacijama koje su se neplanski trebale premještati tako da će pola dionice biti asfaltirano u roku, a pola će se prolongirati do iza turističke sezone. Tijekom ljeta neasfaltirani dio će se poravnati i tako omogućiti normalno prometovanje kroz ulicu. Početkom 2027. očekujemo kraj radova i modernu prometnicu u funkciji u punom profilu, s dvije trake, nogostupom, novom odvodnjom, rasvjetom… Dobra vijest je ta da smo uspjeli omogućiti da se prilikom radova ugrade sve nove instalacije, od optičke mreže do budućih HEP-ovih instalacija pa jedan duži period ovdje neće biti potrebno ništa kopati“, rekao je prilikom obilaska Starčevićeve komunalni pročelnik Ivan Meštrović.

U roku će pak biti gotovi radovi na energetskoj obnovi sportske dvorane koja će, zajedno s hortikulturnim uređenjem, biti dovršena krajem kolovoza.

„Radovi uključuju potpunu zamjenu fasade, krova i zatvora. Mala dvorana je dovršena, a u velikoj je preostalo postaviti nove termo-tehničke instalacije, odraditi kabliranje i provesti struju, a potom slijedi i uređenje okoliša. S novim sustavom grijanja i hlađenja te novom izolacijom, očekivane uštede na energentima su preko 70%.“

Nova dionica šetnice od Briga prema Pastoralnom centru, uz manja usporenja, također dobro napreduje. Radi se o dionici od novih 400 metara koji će s prethodno uređenom dionicom činiti oko 1,1 kilometar šetnice s biciklističkom stazom, hortikulturom i urbanom opremom.

„Izvođač se susreo s zastojem u organizaciji rada, ali nakon sastanaka i pritisaka s naše strane, radovi su se pokrenuli. Započeli su radovi u moru i vide se obrisi obalnog zida. Rok dovršetka je lipanj iduće godine. Dogovoreno je da se tijekom sezone dio radova u moru obustavi te da se radi, sukladno okolnostima obalni dio dovoljno udaljen od kupača na glavnoj plaži, kako bi se ispoštovao rok. Kada sve to završi, preostaje nam još 100-tinjak metara od Pastoralnog centra do novog mosta i već gledamo kako zatvoriti financijsku konstrukciju da zaokružimo cijeli ovaj pojas. Građani su toliko dobro prihvatili ovu šetnicu što mi je posebno drago“, rekao je gradonačelnik Bilić.

U tijeku su i posljednji radovi na uređenju prve faze, jugoistočnog kvadranta parka Garagnin, koji bi trebali biti gotovi početkom srpnja.