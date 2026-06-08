Maestrale 2026. otvara se video instalacijom '120 ljeta – Topografija sjećanja' i koncertom Ljetnog kina

Turistička zajednica Makarske i Grad Makarska petu godinu zaredom organiziraju program Maestrale, koji će ove godine biti otvoren događanjem kojim ujedno započinje obilježavanje 120 godina organiziranog turizma u Makarskoj. Događanje će se održati u četvrtak, 11. lipnja, s početkom u 20:30 sati ispred Gradskog muzeja Makarska.

Središnji dio večeri bit će otvorenje video instalacije „120 ljeta – Topografija sjećanja“ autorice Line Rice, umjetnice rođene u Makarskoj koja danas djeluje na međunarodnoj suvremenoj umjetničkoj sceni. Instalacija je nastala u suradnji Turističke zajednice i Gradskog muzeja Makarska povodom obilježavanja 120 godina organiziranog turizma u gradu.

Video rad inspiriran je sjećanjima, prostorom i identitetom mjesta te kroz suvremeni umjetnički izričaj donosi novu interpretaciju makarske turističke i društvene povijesti. S prvim mrakom, instalacija će osvijetliti prozore Gradskog muzeja Makarska i Turističko-informativnog centra u Palači Tonoli, gdje će ostati postavljena do kraja godine.

Glazbeni dio večeri pripast će sastavu Ljetno kino, bendu koji je 2009. godine osnovao Mladen Max Juričić, jedan od najznačajnijih autora hrvatske rock scene. Poznati po svom mediteranskom zvuku, osebujnim obradama i koncertima koji publiku lako pretvaraju u sudionike zajedničkog slavlja, Ljetno kino donosi spoj autorskih pjesama, domaćih klasika i svjetskih standarda u prepoznatljivo opuštenom ljetnom ozračju.

Program Maestrale već petu godinu kroz umjetnost, kulturu, baštinu i storytelling posjetiteljima i lokalnom stanovništvu otkriva manje poznate slojeve Makarske – njezine povijesne ulice, skrivene kale, arhitektonsko nasljeđe, autentične priče i mediteranski način života. Ovogodišnje otvorenje simbolično povezuje bogatu turističku tradiciju grada s njegovim suvremenim kulturnim identitetom te najavljuje novu sezonu kulturnih događanja u sklopu programa Maestrale.

Pozivamo predstavnike medija, građane i posjetitelje da nam se pridruže u obilježavanju ove značajne obljetnice i otvorenju još jedne sezone programa Maestrale.

Program Maestrale zajednički organiziraju Turistička zajednica grada Makarske i Grad Makarska, uz potporu Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije i Splitsko-dalmatinske županije.

Četvrtak, 11. lipnja 2026.

20:30 sati

Ispred Gradskog muzeja Makarska