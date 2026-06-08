"Moja energija i zdravlje su istrošeni": Nakon više od 12 godina odlazi direktor Peovice

Nakon više od 12 godina na čelu Peovice, omiške komunalne tvrtke, Leonardo Ljubičić odlazi s dužnosti direktora. O svojoj odluci javnost je obavijestio priopćenjem u kojem je naveo da mu radni odnos završava 10. lipnja.

Kao razlog odlaska istaknuo je dugogodišnje profesionalno opterećenje, poručivši kako su njegova energija, motivacija i zdravstveni kapaciteti iscrpljeni.

Osvrćući se na razdoblje provedeno na čelu tvrtke, Ljubičić smatra da je Peovica u proteklih 12 i pol godina ostvarila značajan napredak. Istaknuo je kako je poduzeće izraslo iz, kako navodi, zapostavljenog sustava u primjer dobre prakse među pružateljima komunalnih usluga na području Omiša, Dugog Rata, Šestanovca i Zadvarja.

Na kraju je zahvalio zaposlenicima i suradnicima na podršci i zajedničkom radu tijekom svih godina, istaknuvši da je ponosan na ostvarene rezultate i razvoj tvrtke.