Znate li što se događa ako odbijete alkotest ili test na drogu?

Policijski službenici Policijske postaje Ston su tijekom ko9ntrole prometa u večernjim satima u subotu, 6. lipnja, na Mljetu zaustavili osobno vozilo dubrovačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 54-godišnjak.

Prometnom kontrolom je utvrđeno kako vozač kod sebe nema vozačku dozvolu.

Preliminarnim testiranjem na drogu je utvrđeno kako je pod utjecajem THC-a, dok je ponuđeno vađenje krvi i urina radi analize kategorički odbio.

Vozač je isključen iz prometa i kažnjen novčanom kaznom od 1320 eura i jednogodišnjom zabranom upravljuanja vozilima B kategorije.

Iz Dubrovačko-neretvanske policije podsjećaju vozače u prometu da je odbijanje podvrgavanja ispitivanju prisustva u organizmu alkohola, droga ili lijekova ili liječničkom pregledu, odnosno uzimanju krvi ili krvi i urina kažnjivo i to novčanom kaznom od 1320 do 2650 eura ili kaznom zatvora do 60 dana, a moguće je i provođenje mjere privremenog oduzimanja vozila ukoliko se radi o recidivistu u činjenju prekršaja.