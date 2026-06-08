Škrinja sa zlatom Zdenka Runjića: Na Prokurativama će se moći čuti dosad nepoznate pjesme legendarnog skladatelja

U AC Hotelu by Marriot predstavljen je program prve festivalske večeri Splitskog festivala 2026. pod nazivom „Nocturno“, posvećene bezvremenskim skladbama Zdenka Runjića.

O prvoj festivalskoj večeri govorili su Ivana Runjić, kreativna urednica programa, Marko Tolja, glavni izvođač večeri, Vanesa Kleva, ravnateljica Hrvatskog doma te Matea Dorčić, zamjenica splitskog gradonačelnika, dok se Miron Hauser, dirigent i umjetnički voditelj, javio putem videa.

"Osjećam se vrlo počašćeno. To je prva i glavna emocija. Ivana i ja se, kao što smo već rekli, poznajemo dugi niz godina. Mnogo sam puta nastupao na Runjićevim večerima, ali dobiti ovakvu priliku, bez obzira na sve što sam dosad otpjevao i gdje sam sve nastupao, pjevati Runjićeve pjesme na Prokurativama uz ovakav orkestar, zaista nije mala stvar. To je velika odgovornost, ali i veliko zadovoljstvo. Izuzetno sam sretan.

Publika može očekivati svojevrsni 'the best of' Runjićeva opusa. Pokušat ćemo ostati vjerni originalima, iako ćemo neke pjesme namjerno interpretirati na malo drugačiji način. Kao i svih ovih godina na Runjićevim večerima, bit će mnogo gostiju. Imena koja smo zamislili zaista su velika i važna, među njima i neki izvođači koji su nekad surađivali sa Zdenkom Runjićem. Trenutačno još usklađujemo termine i čekamo konačne potvrde, pa ne bih otkrivao detalje. Ja ću nositi veći dio programa, ali publiku očekuju i prekrasni gosti", otkrio nam je Marko Tolja.

Na konferenciji za medije otkriveno je da će na Prokurativama biti izvedene i neke nove Runjićeve pjesme, do sada nepoznate.

"Nedavno je Ivana došla do nekih vrijednih materijala, kako ja volim reći – pronašla je pravu škrinju sa zlatom. Među njima ima zaista prekrasnih, neobjavljenih Runjićevih pjesama. Trenutačno smo u procesu odabira i razmišljamo koje bismo od njih mogli snimiti, obraditi i predstaviti splitskoj publici", kazao je Tolja te otkrio što za njega znači Zdenko Runjić:

"Njegova glazba duboko je utkana u moje odrastanje. Slušao sam je cijelu mladost, kao i Olivera Dragojevića, s kojim sam imao sreću mnogo puta nastupati. Zdenka Runjića osobno nisam upoznao, ali imam osjećaj kao da jesam.

Ivana često kaže: 'Da je pape tebe upoznao, što biste vas dvojica zajedno napravili.' I vjerujem da bi tu bilo mnogo toga jer je moj glazbeni izričaj vrlo blizak onome što je Runjić stvarao.

Zato još jednom ponavljam, a sigurno ću to reći još mnogo puta do koncerta – iznimna mi je čast što sam pozvan sudjelovati u ovakvom projektu."

Splitskom festivalu na ovaj je način vraćen stari sjaj.

"Mislim da smo pokazali kako Splitskom festivalu vraćamo njegov nekadašnji sjaj. Predstavili smo novi koncept i novi termin održavanja, ali ujedno i dostojanstven i emotivan način ulaska u festivalske dane, kroz večer posvećenu velikom Zdenku Runjiću.

Činjenica da je Ivana Runjić prihvatila poziv Javne ustanove Hrvatski dom i ravnateljice Vanese Kleve te preuzela ulogu kreativne urednice programa, za Grad Split znači jako puno.

Runjić je simbol Splita. Duboko je utkan u našu glazbenu tradiciju i identitet grada. Zato nas posebno veseli što, iako s nostalgijom gledamo na Runjićeve večeri i vrijeme kada su se održavale, danas imamo priliku vratiti dio tih emocija. Nadam se da ćemo publici ponovno pružiti osjećaj ljubavi, pripadnosti i povezanosti s festivalom koji je važan dio identiteta našega grada", kaže Matea Dorčić.

Ivana Runjić otkrila je da poziv Vanese Kleve nije mogla odbiti.

"Ne, ovakav se poziv ne odbija. Ono što Vanesa radi za kulturu grada Splita nešto je što se nije dogodilo jako dugo vremena i ona je jedina osoba s kojom bih radila ovakav projekt.

Uzbuđenje je veliko upravo zato što ovom projektu pristupamo na potpuno drugačiji način. Ne vraćamo Runjićeve večeri u istom obliku, nego stvaramo nešto novo. To donosi dodatnu energiju i vjerujem da će rezultat biti izvrstan. Prostor Prokurativa traži drugačiji pristup i upravo zato smo se ponovno upustili u ovu priču", kaže Ivana te dodaje da je bilo vrijeme za sasvim novi koncept.

"Mislim da je posljednjih godina razina festivala u mnogim segmentima bila ispod očekivanja. Drago mi je da se koncept festivala potpuno promijenio jer smatram da je to bilo nužno u današnjem vremenu.

Veseli me što su u Gradu prepoznali potrebu za promjenama i vjerujem da su se pravi ljudi našli na pravom mjestu u pravo vrijeme. Mislim da će iz svega nastati zaista kvalitetna priča.

Drago mi je što će Marko biti središnje ime programa. Zapravo, koncert se mogao zvati i 'Tolja pjeva Runjića', uz posebne goste koje ćemo naknadno otkriti. Svi koji su pratili Runjićeve večeri znaju da mogu očekivati neočekivano. Ni prethodnih godina nismo otkrivali izvođače do posljednjeg trenutka, a upravo je to stvaralo dodatno uzbuđenje uoči koncerta. Vjerujem da nitko tko odluči tu večer provesti s nama neće požaliti".

Vanesa Kleva jako je sretna zbog suradnje s Ivanom Runjić.

"Prije svega, sretna sam zbog povjerenja koje nam je Grad ukazao da organiziramo događaj koji predstavlja jednu od najvažnijih splitskih tradicija.

Smatrala sam važnim odati počast najvećima u području dalmatinske šansone, a Zdenko Runjić to svakako jest. Ostavio je opus od više od 600 pjesama, od kojih je oko 200 napisao za Olivera Dragojevića, ali je obilježio i karijere mnogih drugih naših poznatih pjevača.

Posebno me veseli suradnja sa Ivanom Runjić. Ona je kao njegova kći osoba na pravom mjestu i osoba koja će to kreativno napraviti najbolje od svih", kazala je ovom prigodom Kleva.