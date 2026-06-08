U stanu 53-godišnjaka pronađena droga

U petak, 5. lipnja, temeljem naloga Županijskog suda u Dubrovniku, obavljena je pretraga stana u Dubrovniku koji koristi 53-godišnjak.

Tom prilikom na balkonu je pronađeno pet stabljika konoplje, dok je u spavaćoj sobi zatečena vrećica s manjom količinom marihuane.

Droga je uz potvrdu oduzeta, a 53-godišnjak je kazneno prijavljen zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te prekršajno sankcioniran sukladno Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga.

Riječ je o osobi koju je Policijska uprava dubrovačko-neretvanska već više puta kazneno prijavljivala zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te različitih kaznenih djela iz područja imovinskog kriminaliteta.