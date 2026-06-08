Nakon sedam godina pauze i dvoje djece, Splićanka osvojila 100 km i srušila rekord Italije

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, uz ovl. pročelnika Upravnog odjela za sport i politike mladih Igora Maretića, primio je danas u Banovini Nikolinu Šustić Stanković, članicu Maraton kluba Marjan, koja je nedavno ostvarila izniman sportski uspjeh pobjedom na jednoj od najpoznatijih europskih ultramaratonskih utrka – talijanskoj „100 km del Passatore“.

Na utrci održanoj 23. svibnja, koja povezuje Firencu i Faenzu preko Apenina, Nikolina Šustić Stanković osvojila je prvo mjesto u ženskoj konkurenciji te pritom postavila novi rekord staze s vremenom 7 sati, 28 minuta i 20 sekundi. U ukupnom poretku, među više od tri tisuće natjecatelja, zauzela je impresivno sedmo mjesto.

Gradonačelnik Šuta čestitao je Nikolini na izvanrednom rezultatu i zahvalio joj što svojim uspjesima promovira Split i Hrvatsku na međunarodnoj sportskoj sceni.

“Predanost, ustrajnost i vrhunski rezultati koje ostvarujete inspiracija su mnogima, a Split je ponosan što ima sportašicu vašeg kalibra. Hvala vam što na najbolji mogući način predstavljate naš grad diljem Europe i svijeta”, poručio je gradonačelnik.

Nakon sedam godina pauze

Posebnu težinu ovogodišnjem uspjehu daje činjenica da se Nikolina na utrku vratila nakon sedmogodišnje stanke, tijekom koje je postala majka dvoje djece. Povratak je obilježila na najbolji mogući način – pobjedom i novim rekordom staze.

Riječ je o sportašici koja je utrku „100 km del Passatore“ već osvajala pet godina zaredom, od 2015. do 2019. godine, čime je zaslužila mjesto u Kući slavnih (Hall of Fame) ove prestižne utrke te status jedne od njezinih najuspješnijih natjecateljica svih vremena. Na ovogodišnjem izdanju nastupilo je 3.348 trkača, a cilj je uspješno prošlo njih 2.894, što dodatno potvrđuje zahtjevnost i ugled ove legendarne ultramaratonske utrke.

Zahvalivši na prijemu, Nikolina Šustić Stanković istaknula je kako joj je posebno drago što njezin uspjeh prepoznaje i lokalna zajednica te da joj je velika čast predstavljati Split na najvećim svjetskim i europskim natjecanjima.

Na prijemu, kojem su nazočile i Nikolinine sestre Nataša i Sandra, razgovaralo se i o važnosti potpore vrhunskim sportašima te ulozi sporta u promociji grada i zdravog načina života.