Još jedan maloljetnik u Splitu 'pao' s drogom!

Policijski službenici Prve policijske postaje Split 4. lipnja 2026. godine oko 20.55 sati zaprimili su dojavu o sumnjivom motociklu na području gradskog kotara Sućidar. Po zaprimanju dojave policija je provela opservaciju područja te uočila motocikl na kojem su se nalazile dvije mlađe muške osobe.

Tijekom postupanja suvozač je pokušao pobjeći te je pritom odbacio više paketića s drogom i digitalnu vagu s tragovima droge. Ubrzo je sustignut i uhićen. Daljnjim postupanjem utvrđeno je da se radi o 18 paketića droge marihuana ukupne mase 61,37 grama, koja je oduzeta.

Također je utvrđeno da je motociklom upravljao maloljetnik prije stjecanja prava na upravljanje vozilom bilo koje kategorije te da tijekom vožnje nije koristio zaštitnu kacigu.

Protiv jednog maloljetnika bit će podnesena kaznena prijava zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, dok će protiv drugog biti podnesen optužni prijedlog zbog počinjenih prometnih prekršaja.