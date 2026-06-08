Splitska policija se naradila proteklog vikenda: Doznajemo koliko je vozača isključeno i koliko je bilo prekršaja

Tijekom proteklog vikenda policijski službenici su na području Splitsko-dalmatinske županije nastavili provoditi intenzivan nadzor prometa posebno usmjeren na vozače koji svojim ponašanjem ugrožavaju druge u prometu, voze pod utjecajem alkohola ili droge, voze unatoč tome što im izrečene zabrane upravljanja vozilom.

Sankcionirano je 626 prometnih prekršaja.

Iz prometa je isključeno 135 vozača jer je utvrđeno da su upravljali vozilom pod utjecajem alkohola ili su odbili testiranje na prisutnost droga u organizmu. Svim vozačima koji su zbog vožnje pod utjecajem alkohola isključeni iz prometa, izrečena je mjera zabrane upravljanja vozilom i prekršajno su kažnjeni. Četiri vozača su u žurnom postupku odvedena na sud, a pet je zadržano u prostorijama policije do otriježnjenja. Najveći izmjereni stupanj alkoholiziranosti bio je 2,25 g/kg.

Od ostalih prekršaja, najveći broj vozača, njih 151 je kažnjen zbog nepropisne brzine, a najveća izmjerena nepropisan brzina bila je 141 km/h.