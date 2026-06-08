Usred Splita scena kao iz Splita: Maloljetnik prodavao drogu pa odbacivao paketiće i pokušao pobjeći policiji

Policijski službenici Druge policijske postaje Split su 5. lipnja 2026. godine na području Splita uočili maloljetnika u trenutku prodaje droge marihuana dvojici muškaraca, nakon čega su odmah krenuli u postupanje.

Nakon što su uočili policijske službenike, osobe su pokušale pobjeći, oglušivši se na izdana upozorenja i naredbe policijskih službenika, a maloljetnik je pritom odbacivao vrećice s drogom marihuanom. Ubrzo su ih policijski službenici sustigli, spriječeni u daljnjem bijegu i uhićeni.

Na mjestu događaja pronađene su dvije digitalne vage s tragovima droge, vrećice za pakiranje te više pakiranja droge marihuana. Daljnjim radnjama utvrđeno je da je ukupno oduzeto 211,75 grama droge marihuana.

Nad maloljetnikom je provedeno kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave splitsko- dalmatinske.

Nakon ispitivanja kod suca istrage maloljetniku je određen istražni zatvor.