Ravnatelj ŽUC-a Petar Škorić: rješava se Proložac, Sinj (Put Piketa), a prema Medenoj se smanjuju radovi zbog sezone

Nekoliko pitanja na sjednici Županijske skupštine je bilo upućeno Petru Škoriću, ravnatelju Županijske uprave za ceste. Vijećnika Božu Ćubića (HDZ) zanimalo je kada će biti završeni radovi kroz Proložac te planiraju li se daljnja ulaganja prema Imotskom.

-Radovi se izvode u koordinaciji s projektom aglomeracije kako bi se izbjegla naknadna prekopavanja prometnice i osiguralo dugoročno kvalitetno rješenje. Tijekom izvođenja pojavile su se određene poteškoće oko uklapanja poklopaca i komunalne infrastrukture, no svi problemi su u fazi rješavanja te očekujemo završetak radova i potpuno puštanje prometnice u funkciju do kraja ovog mjeseca.

Istodobno, ŽUC je pripremio projektnu dokumentaciju za nastavak rekonstrukcije dionice od Zelene katedrale do rotora u Imotskom. Projekt je pred ishođenjem lokacijske dozvole, a u tijeku je rješavanje jednog imovinsko-pravnog pitanja s Pravoslavnom crkvom kako bismo mogli ublažiti nepreglednu krivinu kod groblja, povećati preglednost prometnice i izgraditi nogostup radi veće sigurnosti pješaka. Po ishođenju potrebne dokumentacije spremni smo za realizaciju i tog projekta, a nastavljamo raditi i na daljnjem unapređenju prometne mreže na području općine Proložac.

'Trenutno je u tijeku rekonstrukcija oko 3 kilometra prometnice u punoj širini kolnika'

Vijećnik Ivan Bikić (HDZ) postavio je pitanje o nastavku radova prema turističkom naselju Medena.

-I ovaj projekt usklađen je s radovima aglomeracije koje provodi Vodovod i kanalizacija. Trenutno je u tijeku rekonstrukcija oko 3 kilometra prometnice u punoj širini kolnika, uz izvođenje radova pod prometom, što dodatno otežava organizaciju i dinamiku radova.

Tijekom turističke sezone intenzitet radova bit će smanjen kako bi se što manje ometao promet i svakodnevno funkcioniranje stanovnika i gospodarstva, dok će nakon ljeta radovi biti dodatno intenzivirani. Završetak projekta očekujemo do kraja godine, čime će i ova važna prometnica dobiti novi, sigurniji i kvalitetniji izgled.

Vijećnik Ivan Jadrijević (Nezavisni vijećnik) postavio je pitanje zbog čega Ulica Put šumarije nije spojena na novo kružno raskrižje koje se gradi kod budućeg trgovačkog centra u Sinju.

-Želim pojasniti kako se predmetno kružno raskrižje gradi prvenstveno radi osiguranja prometnog priključka novog trgovačkog centra koji je trenutno u izgradnji. Cjelokupnu projektnu dokumentaciju, ishođenje potrebnih dozvola i izvođenje radova financira investitor, tvrtka Stop Shop Development d.o.o., dok Županijska uprava za ceste Split nema financijskih obveza vezanih uz izgradnju ovog zahvata.

Kružno raskrižje projektirano je na način da osigura sigurnije odvijanje prometa na ovom frekventnom pravcu te kvalitetan pristup budućem trgovačkom centru. Njegov središnji dio je upušten kako bi se omogućio prolazak većih teretnih vozila koja prometuju na pravcu Sinj – Otok.

Postojeće raskrižje Ulice Put Piketa i nerazvrstane ceste Put šumarije nalazi se izvan obuhvata predmetnog projekta te ostaje nepromijenjeno. Tijekom izrade projektne dokumentacije analizirana su prometna rješenja, međutim uključivanje Put šumarije u novo kružno raskrižje nije bilo moguće bez značajnijeg izmještanja postojeće trase prometnice.

Takvo rješenje nije moguće provesti u skladu s važećim Generalnim urbanističkim planom Grada Sinja jer bi nova trasa prolazila kroz zonu u kojoj nije predviđena izgradnja prometnice. Osim toga, izmještanje trase imalo bi značajne posljedice za postojeće objekte uz cestu koji bi izgubili ili otežano ostvarivali izravan pristup prometnici.

Važno je istaknuti kako je Put šumarije nerazvrstana cesta u nadležnosti Grada Sinja. Tijekom pripreme projekta nije iskazan interes za izmještanje trase niti su predložena alternativna prometna rješenja koja bi omogućila drugačije povezivanje ove prometnice s novim kružnim raskrižjem.