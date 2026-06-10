Jadran ide po titulu. Marinić Kragić: "Možemo uzeti i četvrti naslov, vjerujem u pobjedu"

Na bazenima u Poljudu održan je susret trenera i vaterpolista Jadrana s predstavnicima medija, čime su najavljene finalne utakmice prvenstva Hrvatske, čije odigravanje počinje u petak, 12. lipnja, u Zagrebu.

Trener Jadrana Jure Marelja naglasio je:

"Tri puta smo ove sezone igrali protiv Mladosti, ali ovo su sada sasvim nove utakmice. Jadran, kao i uvijek, ide na pobjedu. Želja nam je pobijediti već u prvom susretu u Zagrebu i tako steći prednost pred drugu finalnu utakmicu u Splitu."

Optimističan je i Jerko Marinić Kragić:

"Ne osvrćem se više na finale Eurokupa koje je iza nas. Hvala publici na podršci. Apsolutno vjerujemo da možemo pobijediti i nakon tri titule u nizu osvojiti i četvrti uzastopni naslov prvaka Hrvatske. Vjerujem u našu pobjedu."

Loren Fatović rekao je:

"Mislim da su momci u finalu s Marseilleom još jednom pokazali kakav karakter i srce imaju. Šteta što na kraju nismo dostigli prednost Francuza iz prve utakmice. Okrenimo se prvenstvu Hrvatske. Možemo do trofeja i uvjeren sam da ćemo dati sve od sebe za osvajanje titule."