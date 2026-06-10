Makarskoj osigurano 2,2 milijuna eura bespovratnih sredstava za uređenje Peškere

Grad Makarska osigurao je 2.195.143,09 eura bespovratnih sredstava za sufinanciranje projekta „Uređenje parka Peškera“. Sredstva su ostvarena prijavom na EU natječaj „Razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima“ kojeg je raspisalo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine iz programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027., a odluku o financiranju uručili su predsjednik Vlade Andrej Plenković, potpredsjednik Vlade i ministar Branko Bačić te direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen na današnjoj svečanosti održanoj u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

Navedenom odlukom Ministarstvo je podržalo već započeti projekt kojim će se na lokaciji Peškera izgraditi i urediti zelena infrastruktura s pripadajućim sadržajima i urbanom opremom, prepoznavši makarski projekt kao vrijedan primjer ulaganja u kvalitetu javnog prostora. Peškera nije samo projekt. Peškera je simbol zaokreta u načinu promišljanja razvoja Makarske.

Riječ je o kompletnoj prenamjeni prostora koji je desetljećima bio prepušten privatnim interesima - uklanjanjem baraka i neprikladnih ugostiteljskih objekata oslobađa se prostor koji se pretvara u moderno i zeleno središte grada. Više od 80 posto površine bit će ozelenjeno, a uz šetnicu će nicati dječja igrališta, sportski tereni, skate park i pozornica. Parkovna površina Peškere tako postaje prirodni produžetak plaže i slobodni javni prostor parka ostaje otvoren tijekom cijele godine.

„Iznimno smo zahvalni Ministarstvu i Europskoj uniji što su prepoznali vrijednost ovog projekta i pružili nam podršku da ga u cijelosti realiziramo. Ova sredstva potvrda su da idemo u pravom smjeru i golem poticaj za sve što slijedi. Peškera je savršen simbol promjene koju je Makarska trebala: prostor koji je desetljećima bio uzurpiran privatnim interesima danas vraćamo građanima i pretvaramo u pravu urbanu oazu, novi dnevni boravak Makarana svih generacija. Peškera nije samo projekt. Ona je simbol promjene koju je Makarska trebala. Prostor koji je desetljećima bio zatvoren i podređen privatnim interesima vraćamo građanima i pretvaramo u najveći gradski park. Ovo je ulaganje koje će koristiti generacijama Makarana i posjetitelja te potvrda da gradimo Makarsku po mjeri čovjeka,“ naglasio je gradonačelnik Makarske Zoran Paunović.

Sadržaji će biti namijenjeni svim dobnim skupinama, a obuhvatit će sportske sadržaje poput odbojke na pijesku, boćališta, stolnog tenisa, košarkaškog igrališta, malog nogometa na pijesku i teretane na otvorenom, kao i prostora za djecu te elemenata za penjanje.

Mirnije zone, odvojene grmolikom vegetacijom, imat će intimniji karakter za odmor i boravak u prirodi, a posebna pozornost posvetit će se hortikulturnom uređenju: uz sadnju novih stabala prostor će biti oplemenjen ukrasnim visokim i niskim biljnim vrstama čije će sezonske promjene unositi dodatnu prostornu dinamiku.

Odobrena sredstva potvrda su smjera kojim Makarska sustavno ulaže u javni prostor i kvalitetu života svojih građana, kao i vizije Makarske kao grada koji diše zelenilom te potiče aktivan i zdrav život. Proteklih godina jasno se vide rezultati strateškog planiranja i odgovornog upravljanja gradom, u kojem svaki euro javnog novca ima jasnu svrhu i mjerljiv doprinos kvaliteti života građana. Zelena infrastruktura pritom jača otpornost grada na klimatske promjene, doprinosi očuvanju bioraznolikosti i poboljšanju kvalitete zraka te stvaranju zdravijih i ugodnijih javnih prostora.

Prijavu projekta na EU natječaj uspješno je pripremila i provela Makarska razvojna agencija MARA, na čelu s ravnateljem Mladenom Buvinićem. Riječ je o najvećem iznosu bespovratnih sredstava koji je agencija dosad povukla, čime je grad još jednom pokazao sposobnost povlačenja europskih sredstava za projekte od izravne koristi za građane.

„Gradimo Makarsku koja čuva svoje prirodne vrijednosti, ulaže u kvalitetu javnog prostora i stvara uvjete za ugodan život tijekom cijele godine. Upravo zato projekti poput Peškere imaju puno šire značenje od samog uređenja jednog prostora,“ zaključio je Paunović.