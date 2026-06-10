Centrov vijećnik najavio neobičan potez: "Samoga sebe ću prijaviti državnom odvjetništvu"

Na 13. sjednici Gradskog vijeća Grada Splita vijećnik Centra Nenad Uvodić zatražio je pauzu, nakon čega je dao izjavu za medije. U njoj je upozorio na, kako tvrdi, nejednak tretman gradskih vijećnika kada je riječ o pristupu određenim dokumentima. Uvodić tvrdi da kao gradski vijećnik ima pristup dokumentima za koje je, kaže, uočio da ih drugi vijećnici nemaju.

"Svi vijećnici nemaju jednak tretman"

"Ovim putem želim obavijestiti medije i javnost da svi gradski vijećnici nemaju jednak tretman kada je riječ o pristupu dokumentima. Ja kao vijećnik imam pristup dokumentima za koje vidim da drugi vijećnici nemaju to pravo", kazao je Uvodić.

Dodao je da je o svemu poslao upit predsjedniku Gradskog vijeća Igoru Stanišiću, tražeći obrazloženje i pojašnjenje svojih prava. "Poslao sam upit predsjedniku Gradskog vijeća Igoru Stanišiću da mi obrazloži koja su moja prava i jesu li mi ograničena. Obećan mi je odgovor, ali ga do današnjeg dana nisam dobio", rekao je.

Pitanje uputio i gradonačelniku

Uvodić je, kako kaže, isto pitanje postavio i gradonačelniku, no ni od njega nije dobio odgovor.

"Postavio sam pitanje gradonačelniku koja ja prava imam u odnosu na druge vijećnike i imam li pravo na takav pristup. Na to pitanje nemam odgovor", kazao je.

Prema njegovim riječima, problem je u tome što vijećnici, kako tvrdi, nemaju jasan uvid u dokumente koji definiraju njihova prava. "Očito mi nemamo pravo vidjeti određene dokumente koji reguliraju naša prava. Kako ćemo znati koja su naša prava ako nemamo dokument o našim pravima? Ja takav dokument nemam i ne znam", poručio je Uvodić.

"Prijavljujem samoga sebe"

Uvodić je potom najavio potez koji je privukao pažnju prisutnih. Rekao je da će se, kako bi izbjegao bilo kakve buduće dvojbe, sam prijaviti nadležnim institucijama. "Zato ja prijavljujem samog sebe, da se sutra ne bi dogodilo da je vijećnik neovlašteno ostvario uvid u nekakve dokumente koje nemaju svi ostali vijećnici. Gdje je to normirano? Više puta sam tražio da mi se kaže koja su moja prava", izjavio je.

Najavio je i odlazak na Državno odvjetništvo. "Fizički ću otići na državno odvjetništvo i samoga sebe ću prijaviti. Ja ne mogu znati što smijem ili ne smijem imati na uvid", kazao je Uvodić.

Uvodić je zaključio da ima pristup određenom portalu, ali da ne zna imaju li ga i ostali vijećnici u istom opsegu.

"Ja imam pristup portalu koji imam. Ne znam što imaju drugi, a sada sam uvidio da neki vijećnici nešto imaju, a nešto nemaju", rekao je.

Sporan pristup portalu

Podsjetimo, Uvodićeva izjava dolazi u kontekstu slučaja koji je nedavno odjeknuo u splitskoj javnosti, a odnosi se na Bojana Ivoševića i Srđana Marinića. Naime, Ivošević i Marinić optuženi za neovlašteni pristup računalnom sustavu Grada Splita, pri čemu je, prema objavljenim informacijama, DORH tražio uvjetnu kaznu.

Ivošević je tada tvrdio da nije neovlašteno pristupao sustavu, nego da mu je pristup omogućila gradska uprava. U svojoj reakciji isticao je da nije bilo hakiranja, da mu je korisnički pristup bio dostavljen kao gradskom vijećniku te da cijeli slučaj, prema njegovu mišljenju, otvara šire pitanje prava gradskih vijećnika na pristup gradskim dokumentima.

Upravo na tom tragu sada nastupa i Uvodić, koji tvrdi da vijećnici nemaju jasne odgovore o tome koja prava imaju, kojim dokumentima smiju pristupati i gdje je to točno propisano.