Ponavljaču prometnih prekršaja 60 dana zatvora i trajno oduzet motocikl

Nadležni općinski prekršajni sud donio je odluku u prekršajnom postupku protiv 35-godišnjeg ponavljača prometnih prekršaja prema kojem su policijski službenici postupali 15. ožujka 2026. godine na području Zadvarja tijekom provođenja akcije kontrole prometa umjerene posebno na vozače motocikala.

Sud je donio odluku kojom ga je proglasio krivim za počinjenje sedam prometnih prekršaja za koje je prijavljen i izrekao mu je kaznu zatvora u trajanju od 60 dana te novčanu kaznu u visini 1.040 eura. Sud je u obrazloženju odluke istakao da je okrivljenik višestruko pravomoćno prekršajno osuđivan zbog prekršaja iz Zakona o sigurnost prometa na cestama.

Također, prihvaćen je prijedlog policije da se od 35-godišnjaka trajno oduzme motocikl rukovodeći se činjenicom da do sada izrečene osude nisu djelovale na okrivljenika da prestane s inkriminirajućim ponašanjem u prometu te je postao recidivist kojem je motocikl sredstvo počinjenja prometnih prekršaja i zbog zaštite javnog interesa odnosno sigurnosti sudionika prometa na cestama odluka o oduzimanju motocikla bila je u cijelosti opravdana.