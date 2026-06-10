KBC Split uveo novu metodu liječenja prekomjerno aktivnog mokraćnog mjehura

Na Klinici za urologiju KBC-a Split uspješno se počela primjenjivati sakralna neuromodulacija - minimalno invazivna metoda liječenja bolesnika sa sindromom prekomjerno aktivnog mokraćnog mjehura kod kojih standardna terapija lijekovima nije dala zadovoljavajuće rezultate. Riječ je o važnom iskoraku u liječenju poremećaja mokrenja i urinarne inkontinencije, koji značajno utječu na kvalitetu života bolesnika.

Sakralna neuromodulacija napredna je metoda liječenja sindroma prekomjerno aktivnog mokraćnog mjehura otpornog na lijekove. Ovaj sindrom uključuje simptome poput urgencije, odnosno iznenadne i neodgodive potrebe za mokrenjem, učestalog mokrenja, noćnog mokrenja te urgentne inkontinencije, kod koje zbog nagle potrebe za mokrenjem dolazi do nevoljnog bijega mokraće. Osim kod sindroma prekomjerno aktivnog mokraćnog mjehura, sakralna neuromodulacija može se primijeniti i kod bolesnika s idiopatskom retencijom urina, odnosno nemogućnošću izmokravanja nejasnog uzroka.

Zahvate je proveo specijalist urologije, dr. sc. Ivan Velat uz asistenciju dr. Mirnesa Selimovića i viših medicinskih sestara Franke Spaije i Ljiljane Penić.

Dr. Velat ističe kako je riječ o suvremenoj i minimalno invazivnoj metodi liječenja. „Sakralna neuromodulacija sastoji se od postavljanja elektrode u područje sakralnog živčanog pleksusa. Ugrađena elektroda električnu energiju dobiva iz baterije koja se potkožno ugrađuje u glutealno područje. Električni impulsi niskih amplituda na taj način moduliraju i stabiliziraju živčanu aktivnost mokraćnog mjehura, čime se kod bolesnika smanjuju tegobe poput urgencije, učestalog mokrenja i urgentne inkontinencije“. Pojasnio je i da se prije odluke o ugradnji trajnog neurostimulatora provodi faza testiranja, tijekom koje se postavlja privremeni neurostimulator. Na taj se način može provjeriti učinkovitost liječenja te procijeniti koliko bolesnik dobro podnosi neuromodulaciju.

U KBC-u Split bolesnici sa sindromom prekomjerno aktivnog mokraćnog mjehura do sada su se liječili isključivo farmakoterapijom. Nova metoda do sada je uspješno primijenjena kod pet pacijentica te je kod svake zabilježeno značajno smanjenje epizoda urgencije i urgentne inkontinencije, uz osjetno poboljšanje kvalitete života.

„Uvođenje sakralne neuromodulacije predstavlja važan iskorak za našu Kliniku i za bolesnike koji se godinama nose s izrazito neugodnim i ograničavajućim simptomima. Posebno je važno što danas u KBC-u Split možemo ponuditi suvremene terapijske mogućnosti koje su u skladu s europskim smjernicama i koje bolesnicima donose konkretnu korist u svakodnevnom životu“, istaknuo je izv. prof. dr. sc. Marijan Šitum, predstojnik Klinike za urologiju KBC-a Split.

Sakralna neuromodulacija još je jedna u nizu novih metoda uvedenih na Klinici za urologiju KBC-a Split tijekom posljednjih nekoliko godina u području liječenja urinarne inkontinencije kod žena i muškaraca. Među njima su endoskopska aplikacija bulking agensa kod stresne urinarne inkontinencije u žena, intravezikalna primjena onabotulinum toksina A kod urgentne urinarne inkontinencije te ugradnja umjetnog uretralnog sfinktera kod težih oblika stresne urinarne inkontinencije u muškaraca.

Uvođenjem sakralne neuromodulacije KBC Split dodatno proširuje dostupnost suvremenih uroloških terapijskih postupaka, čime se bolesnicima omogućuje kvalitetnije, učinkovitije i dugoročno održivo liječenje poremećaja mokrenja.