Kaštela se oprostila od Ivne Bućan - žene koja se borila za pravo čovjeka na čisto more, vodu i zrak

Kaštela su se sinoć oprostila od Ivne Bućan. U Kulturnom centru u Kaštel Lukšiću održana je komemoracija za tetu Ivnu, hrabru ženu koja se čitav svoj život borila za čisto more, vodu i zrak. Na komemoraciji su sudjelovali istaknuti ljudi iz političkog života Kaštela na čelu s gradonačelnikom Denisom Ivanovićem i dožupanom Stipom Čogeljom, predstavnici raznih kaštelanskih udruga, Ivnine kolege iz OŠ Ostrog te istaknuti pojedinci.

Ivna Bućan (rođena Peračić) rođena je u Splitu 14. rujna 1933. godine. Ljubav prema zemlji i prirodi naslijedila je još u djetinjstvu, boraveći u vinogradu svoga djeda Bartula na splitskom Marjanu. Nakon diplome na PMF-u u Zagrebu, u prosvjeti je provela nevjerojatnih 45 godina, od čega čak 42 godine u Osnovnoj školi u Kaštel Lukšiću.

Upravo je tamo napravila čudo po kojem će ostati trajno upamćena. Preseljenjem u novu školsku zgradu 1976. godine, profesorica Ivna je u zapuštenom okolišu vidjela priliku. Uz pomoć kolega i svojih učenika, počela je podizati Školski botanički vrt.

Nakon umirovljenja 2000. godine, njezina energija nije presušila. Već 1998. godine krenula je u novi vizionarski izazov – okupiti sve biljke koje se spominju u Bibliji na jednom mjestu. Tako je nastao prvi Biblijski vrt u Hrvatskoj, smješten u svetištu Gospe Stomorije, kao i Udruga koja o njemu brine.

Bila je i utemeljiteljica te dugogodišnja predsjednica prve ekološke udruge u Kaštelima, „Lijepa naša Kaštela“, pokrenuvši nebrojene akcije za očuvanje okoliša i kulture življenja. Za svoj predani rad 2005. godine nagrađena je prestižnom državnom nagradom za zaštitu prirode „Ivo Horvat.

Komemoraciju su organizirali Grad Kaštela, Turistička zajednica grada Kaštela, OŠ Ostrog Kaštel Lukšić, Udruga Lijepa naša Kaštela, Udruga Biblijski vrt Stomorija te obitelj i prijatelji.

-U ime cijele Gradske uprave izražavam obitelji iskrenu sućut. O teti Ivni možemo reći kako je ostavila veliki trag u Kaštelima, kroz Botanički vrti koji je ovih dana proslavio 50 godina postojanja, osnutak Biblijskog vrta te razne humanitarne akcije. Nju nikako ne možemo zaboraviti u Kaštelima jer je ostavila puno tragova iza sebe koji nas podsjećaju na nju ali i obvezuju da ih njegujemo za neke buduće generacije koje dolaze, kazao je Denis Ivanović u svom obraćanju.

U prigodnom obraćanju od Ivne Bućan oprostio se i Ivan Vicenco Pensa, predsjednik ekološke udruge Lijepa Naša Kaštela.

-Kad su svi šutjeli naša Ivna je digla glas. Nikad nije posustajala, imala je onu težačku tvrdoglavost. U našu djecu je posadila klicu ljubavi prema zemlji i zadužila nas težake. Danas ti, teta Ivna ne kažemo zbogom – nego hvala, za svakog našeg težaka, svakog stabla koje si spasila, svakog cvijeta kojeg si posadila. Zemlja te rodila, zemlji si cijeli život služila - neka ti je laka ova izmučena dalmatinska zemlja, kazao je Pensa.

Profesorica Bućan godinama pokreće i vodi brojne akcije na unapređenju životnog okoliša i kulture življenja, okuplja brojne stručne suradnike i ljubitelje prirode, aktivno sudjeluje na brojnim stručnim skupovima i ekološkim i edukativnim akcijama, te njeno ime postaje sinonim za zaštitu prirode. Kao ekološki aktivist potiče ljude da se organiziraju u traženju zaštite prava čovjeka na zdrav okoliš, čisti zrak, vodu i more.

Hrabro se suprotstavlja državnim i privatnim moćnicima i zagađivačima (protiv termoelektrana na ugljen u bivšem Jugovinilu i na otoku Čiovu, deponiranja azbesta u bivšem Salonitu, širenja kemijske industrije, naftnog terminala u Sućurcu, spaljivanja komunalnog otpada u tvornici cementa Sveti Juraj Cemex, odlagalište otpada u napuštenim kamenolomima...).

''Hvala ti za sve'' – napisali su Kaštelani u knjizi sjećanja, ženi kojoj nije falilo hrabrosti i koja je uvijek bila korak ispred svog vremena.