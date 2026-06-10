Oporba srušila kvorum u splitskom Gradskom vijeću

Splitski gradski vijećnik Igor Skoko iz Centra zatražio je da se 45. točka dnevnog reda sjednice Gradskog vijeća Grada Splita skine s dnevnog reda, no njegov prijedlog nije prošao.

Riječ je o prijedlogu zaključka o prodaji čestica zemlje 8279/6, 8279/14, 8279/18 i 8279/19, odnosno katastarskih čestica 8946/2, 8946/5, 8946/6 i 8946/7, sve k.o. Split, na predjelu Meje u Splitu.

"Mislim da se s tim zahtjevom više ne treba dolaziti na Gradsko vijeće. Riječ je o osobi koja je skrivala trovanje građana Splita", kazao je Skoko, tražeći da se prijedlog ukloni s dnevnog reda.

Treći pokušaj ipak prošao

Nakon njegova zahtjeva uslijedilo je glasanje, a većina vijećnika odlučila je da će se o ovoj točki ipak raspravljati. Time je točka, nakon dva prethodna skidanja s dnevnog reda, u trećem pokušaju prošla proceduru uvrštavanja te bi se o njoj trebalo raspravljati na sjednici.

Podsjetimo, ova točka već je ranije izazivala političke prijepore u Banovini. Dalmacija Danas nedavno je pisala da se radi o prijedlogu prodaje 166 četvornih metara gradskog zemljišta na atraktivnom predjelu Meja, i to radi formiranja građevne čestice za planiranu stambenu zgradu.

Kao jedan od investitora u dokumentaciji se navodi Filip Rogošić, direktor tvrtke Luka Split, a uz njega se spominju i Sanja Petrović te Igor Vidošević. Prema ranije dostupnoj dokumentaciji, za projekt je izdana građevinska dozvola, a potom i rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole.

Prema procjembenom elaboratu koji je ranije bio naveden u materijalima, ukupna vrijednost zemljišta procijenjena je na 160 tisuća eura, odnosno približno 965 eura po četvornom metru.

Oporba napustila sjednicu i srušila kvorum

No, odmah nakon što je izglasan dnevni red Gradskog vijeća Grada Splita, svi oporbeni vijećnici napustili su sjednicu. Budući da na sjednici nedostaje i nekoliko ostalih vijećnika, njihovim odlaskom srušen je kvorum.

Tako je sjednica, unatoč tome što je dnevni red izglasan, dovedena u pitanje, a rasprava o spornoj točki o prodaji zemljišta na Mejama zasad ostaje neizvjesna.

Podsjetimo, da bi se nastavila sjednica, na istu mora doći barem jedan vijećnik kako bi se osigurala većina te kako bi se nastavila sjednica.