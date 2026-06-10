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Buran početak sjednice: Prkić i Šuta žestoko se sukobili zbog vrtića, HDZ zatražio stanku

Gradsko vijeće Grada Splita
Jakov Prkić

Već na samom početku 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Splita, i to prije usvajanja dnevnog reda, došlo je do žustre rasprave između gradskog vijećnika Jakova Prkića iz Direkta i splitskog gradonačelnika Tomislava Šute.

Povod raspravi bile su dvije točke dnevnog reda koje se odnose na statusne promjene gradskih vrtićkih ustanova. Riječ je o podjeli Dječjeg vrtića Radost i osnivanju nove ustanove Dječji vrtić Sunce, kao i o podjeli Dječjeg vrtića Cvit Mediterana te osnivanju nove ustanove Dječji vrtić Periska.

Prkić tražio povlačenje spornih točaka

Prkić je zatražio da se navedene točke povuku s dnevnog reda, smatrajući da se prije donošenja takvih odluka trebalo provesti javno savjetovanje. Prema njegovu stavu, budući da je riječ o osnivanju dviju novih gradskih ustanova, procedura je trebala uključivati i javnost.

Jakov Prkić

Šuta: "Postupak je zakonit"

Gradonačelnik Tomislav Šuta odgovorio je kako je postupak u potpunosti zakonit te poručio da vjeruje stručnim službama koje su pripremale materijale za sjednicu.

Tomislav Šuta

Rasprava se potom nastavila oko pitanja koja je točno gradska služba zaključila da javno savjetovanje u ovom slučaju nije potrebno. Prkić je inzistirao na konkretnom odgovoru. Nakon burne razmjene, HDZ je predložio stanku kako bi se dodatno konzultirale gradske službe i razjasnile zakonske okolnosti oko spornih točaka dnevnog reda. Tako je već početak 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Splita obilježila napeta rasprava o budućem ustroju gradskih vrtića.

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