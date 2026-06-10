Buran početak sjednice: Prkić i Šuta žestoko se sukobili zbog vrtića, HDZ zatražio stanku

Već na samom početku 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Splita, i to prije usvajanja dnevnog reda, došlo je do žustre rasprave između gradskog vijećnika Jakova Prkića iz Direkta i splitskog gradonačelnika Tomislava Šute.

Povod raspravi bile su dvije točke dnevnog reda koje se odnose na statusne promjene gradskih vrtićkih ustanova. Riječ je o podjeli Dječjeg vrtića Radost i osnivanju nove ustanove Dječji vrtić Sunce, kao i o podjeli Dječjeg vrtića Cvit Mediterana te osnivanju nove ustanove Dječji vrtić Periska.

Prkić tražio povlačenje spornih točaka

Prkić je zatražio da se navedene točke povuku s dnevnog reda, smatrajući da se prije donošenja takvih odluka trebalo provesti javno savjetovanje. Prema njegovu stavu, budući da je riječ o osnivanju dviju novih gradskih ustanova, procedura je trebala uključivati i javnost.

Šuta: "Postupak je zakonit"

Gradonačelnik Tomislav Šuta odgovorio je kako je postupak u potpunosti zakonit te poručio da vjeruje stručnim službama koje su pripremale materijale za sjednicu.

Rasprava se potom nastavila oko pitanja koja je točno gradska služba zaključila da javno savjetovanje u ovom slučaju nije potrebno. Prkić je inzistirao na konkretnom odgovoru. Nakon burne razmjene, HDZ je predložio stanku kako bi se dodatno konzultirale gradske službe i razjasnile zakonske okolnosti oko spornih točaka dnevnog reda. Tako je već početak 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Splita obilježila napeta rasprava o budućem ustroju gradskih vrtića.