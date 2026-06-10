Prevaranti 82-godišnjaku ukrali 5.000 eura, evo kako su ga prevarili

Splitska policija zaprimila je prijavu 82-godišnjeg muškarca koji je oštećen za 5 tisuća eura na način da ga je nazvala na telefon njemu nepoznata osoba koja mu je rekla da se ulog njegovog navodnog ranijeg ulaganja od 200 eura povećao na 12 tisuća eura i tražila od njega da joj da podatke o računu na kojeg će mu biti uplaćen dobitak. Oštećeni je lakomisleno povjerovao, dao svoje podatke, nakon čega je utvrdio da mu je s računa ukradeno 5 tisuća eura.

Ovo je jedan od načina prijevara gdje se manipulacijom osobe, posebno osoba starije životne dobi, dovodi u zabludu da su ostvarili vrhunsku zaradu i dobit i da je za isplatu samo potrebno da osobi daju svoje osobne i bankovne podatke.

"Budite sumnjičavi prema obavijestima da ste sretni dobitnik neočekivane nagrade ili da vam se vraća ulaganje koje ste davno učinili ili ga uopće niste učinili i nikada drugim osobama ne odajte podatke o svojim bankovnim računima, osobito PIN-ove, jednokratne autorizacijske kodove, brojeve bankovnih kartica i CVC brojeve", poručili su iz PU splitsko-dalmatinske županije.

Više savjeta i informacija kako se zaštititi možete pronaći na stranicama PU splitsko-dalmatinske: Bitka za sigurnost: Zašto je važno educirati se o kibernetičkoj sigurnosti?