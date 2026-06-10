Nakon dva sata rasprave prošao dnevni red: Vijeće će ipak raspravljati i o prodaji zemljišta na Mejama

Tijekom 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Splita, splitski gradski vijećnik Igor Skoko iz Centra zatražio je da se 45. točka dnevnog reda skine s dnevnog reda, no njegov prijedlog nije prošao.

Riječ je o prijedlogu zaključka o prodaji čestica zemlje 8279/6, 8279/14, 8279/18 i 8279/19, odnosno katastarskih čestica 8946/2, 8946/5, 8946/6 i 8946/7, sve k.o. Split, na predjelu Meje u Splitu.

"Mislim da se s tim zahtjevom više ne treba dolaziti na Gradsko vijeće. Riječ je o osobi koja je skrivala trovanje građana Splita", kazao je Skoko, tražeći da se prijedlog ukloni s dnevnog reda.

Treći pokušaj ipak prošao

Nakon njegova zahtjeva uslijedilo je glasanje, a većina vijećnika odlučila je da će se o ovoj točki ipak raspravljati. Time je točka, nakon dva prethodna skidanja s dnevnog reda, u trećem pokušaju prošla proceduru uvrštavanja te bi se o njoj trebalo raspravljati na sjednici.

Podsjetimo, ova točka već je ranije izazivala političke prijepore u Banovini. Dalmacija Danas nedavno je pisala da se radi o prijedlogu prodaje 166 četvornih metara gradskog zemljišta na atraktivnom predjelu Meja, i to radi formiranja građevne čestice za planiranu stambenu zgradu.

Kao jedan od investitora u dokumentaciji se navodi Filip Rogošić, direktor tvrtke Luka Split, a uz njega se spominju i Sanja Petrović te Igor Vidošević. Prema ranije dostupnoj dokumentaciji, za projekt je izdana građevinska dozvola, a potom i rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole. Prema procjembenom elaboratu koji je ranije bio naveden u materijalima, ukupna vrijednost zemljišta procijenjena je na 160 tisuća eura, odnosno približno 965 eura po četvornom metru.

Oporba napustila sjednicu i srušila kvorum

Odmah nakon što je izglasan dnevni red Gradskog vijeća Grada Splita, svi oporbeni vijećnici napustili su sjednicu. Budući da na sjednici nije bilo ni nekoliko ostalih vijećnika, njihovim odlaskom srušen je kvorum.

Predsjednik Gradskog vijeća Igor Stanišić najavio je da će se sjednica nastaviti u 11 sati jer kvorum ponovno nije bio osiguran.

U vijećnicu stigao Davor Matijević

U međuvremenu je u vijećnicu stigao Davor Matijević, bivši član SDP-a, a sada nezavisni gradski vijećnik u Gradskom vijeću Grada Splita.

Njegovim dolaskom situacija se promijenila, pa će se prekinuta sjednica ipak nastaviti. Naime, Matijević, koji na početku sjednice nije bio prisutan, svojim će dolaskom omogućiti održavanje kvoruma.

Ipak, nakon gotovo dva sata rasprave, dnevni red je konačno usvojen. To znači da će Gradsko vijeće raspravljati o svim predloženim točkama, pa i o 45. točki dnevnog reda – Prijedlogu zaključka o prodaji čestica zemlje 8279/6, 8279/14, 8279/18 i 8279/19, odnosno katastarskih čestica 8946/2, 8946/5, 8946/6 i 8946/7, sve k.o. Split, na predjelu Meje u Splitu.

Riječ je o točki koja je već dva puta ranije odbijana prilikom uvrštavanja u dnevni red, no o njoj će se, nakon današnjeg izglasavanja dnevnog reda, ipak raspravljati na sjednici Gradskog vijeća.