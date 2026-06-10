Došao Matijević i spasio kvorum. Centar: "Evo tko spašava koaliciju HDZ-a i Željka Keruma"

Nakon prekida 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Splita, koja je nastavljena nakon što je osiguran kvorum, predstavnici Centra dali su izjavu za medije te najavili povratak na sjednicu i sudjelovanje u njezinu nastavku.

Srđan Marinić, nezavisni vijećnik s liste Centra poručio je kako se, prema njihovu mišljenju, ponovno pokazalo tko održava većinu u Gradskom vijeću.

"Još jedan put se potvrdilo tko spašava koaliciju HDZ-a i Željka Keruma. To je Davor Matijević. To je oduvijek bilo tako, nekad pod naslovom SDP-a, a sada pod naslovom nezavisnog vijećnika", kazao je Marinić.

Na izjavu se nadovezao i Centrov Nenad Uvodić, koji je ustvrdio kako ostaje pitanje političke cijene takvog angažmana.

"Pitanje je samo koliko će ovaj angažman koštati građane grada Splita. Pitanje je kako će se ovo vratiti Davoru Matijeviću, na teret svih građana grada Splita. Mi ćemo se vratiti na sjednicu i sada ćemo sudjelovati u njoj", rekao je Uvodić.

Podsjetimo, sjednica Gradskog vijeća bila je prekinuta zbog nedostatka kvoruma, a nakon što su se stekli uvjeti za nastavak, vijećnici Centra odlučili su sudjelovati u daljnjem radu sjednice.