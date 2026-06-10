Oporba kritizirala godinu dana gradske vlasti u Splitu, Šuta poručio: "Pokrenute su ključne investicije"

Uoči 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Splita, gradski vijećnici Anita Birimiša i Igor Skoko održali su konferenciju za medije na kojoj su govorili o, kako tvrde, poskupljenjima u gradu te prvoj godini rada aktualne gradske vlasti. Na njihove kritike odgovorio je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, istaknuvši projekte za koje smatra da obilježavaju dosadašnji rad gradske administracije.

Skoko: "Bila je to podjela plijena"

Igor Skoko iz Centra kazao je da je najvažnija točka dnevnog reda izvještaj o radu gradonačelnika.

"Najnvažnija točka je izvještaj o radu gradonačelnika. Ono što smo vidjeli, to smo očekivali od HDZ-a i Keruma. Nema mjesta u nekom nadzornom odboru koje nije zauzeo neki član HDZ-a ili Keruma. Bila je to podjela plijena. Godinu dana čekamo novi GUP, a oni nisu u stanju ni travu zaliti. Zašto ovo čekamo godinu dana? To je najveći misterij", rekao je Skoko.

Dodao je kako, prema njegovu mišljenju, cijenu takve politike plaćaju građani kroz rast cijena.

"Cijena te politike je povećanje svih cijena u gradu Splitu. To je politika koja nije dobra za građane, koja potiče inflaciju, a u godinu dana nećemo dobiti neku posebnu uslugu", kazao je Skoko.

Birimiša: "To je direktan udar na našu djecu i umirovljenike"

Nezavisna vijećnica s liste Centra Anita Birimiša osvrnula se na povećanje cijena ukrcaja i iskrcaja na Sukoišanskoj ulici.

"Grad Split i Promet Split uspjeli su povisiti cijenu s 15 na 80 eura za ukrcaj i iskrcaj na Sukoišanskoj ulici. To je direktan udar na našu djecu i umirovljenike. Umjesto da se doda neka povećana vrijednost, djeca će svjedočiti povećanju cijene od 533 posto", poručila je Birimiša.

Šuta: "Predstavili smo sve projekte"

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta odbacio je kritike te naglasio da je gradska vlast u proteklih godinu dana pokrenula niz važnih projekata.

"Predstavili smo sve projekte. Donesene su odluke o priuštivom stanovanju koje su jako bitne i prvi smo u državi koji smo to napravili. Pokrenuli smo dva doma za projektiranje za starije i nemoćne. Pokrenute su ključne investicije u gradu Splitu", rekao je Šuta.

Naveo je i projekte za koje očekuje početak ili nastavak realizacije.

"Očekujemo da se Zajčeva počne odvijati s radovima, Vukovarska također, kao i Zagorski put. Idejno rješenje mosta Svetog Duje smo predstavili, imamo najveći bum izgradnje garaža u jednom trenutku. Dio garaža sufinancira se europskim bespovratnim sredstvima", istaknuo je gradonačelnik.

Šuta kritizirao bivšu vlast

Šuta je pritom prozvao prethodnu gradsku vlast, tvrdeći da nije dovoljno koristila europska sredstva.

"Prethodna gradska vlast išla je na zaduživanje, upropaštavali su gradski proračun, vrlo malo su koristili EU sredstva, a mogućnosti je bilo puno. Nije dovoljno iskorištena prilika", kazao je.

Govoreći o poskupljenjima, poručio je da su najveća povećanja cijena bila upravo u mandatu bivše vlasti.

"Povisili smo naknade, uveli besplatni javni prijevoz za učenike i studente. Kada govorimo o poskupljenju, najveća poskupljenja bila su u vrijeme bivše vlasti, a to govori o njihovu licemjerstvu", rekao je Šuta.