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Dvojica maloljetnika na romobilu ignorirala policiju, jedan pobjegao

Četrnaestogodišnji vozač u Splitu nije se zaustavio na policijske signale te je prošao kroz crveno svjetlo

Sinoć, 09. lipnja 2026.godine oko 20,40 sati na području Splita policijski službenici su uočili električni romobil na kojem su se prevozile dvije mlađe osobe i kretali su se kolnikom Hercegovačke ulice.

S obzirom na to da su policijski službenici uočili da se radi o mladim osobama koje su najvjerojatnije maloljetne i ne smiju upravljati ovom vrstom vozila u prometu te činjenicu da je ovakva vožnja izuzetno za njih opasna, policijski službenici su svjetlosnim i zvučnim signalima vozaču izdali naredbu da se zaustavi. Mladi vozač je ignorirao naredbe policije i nastavio vožnju. Nastavio je vožnju i u vrijeme kada je za njegov smjer kretanja bilo upaljeno crveno svjetlo. Uskoro je zaustavio električni romobil, nakon čega je suvozač pobjegao.

Utvrđeno je da je električnim romobilom upravljao 14-godišnjak, a električni romobil kojeg je vozio prema svojim karakteristikama (snaga elektromotora jača od 0,6 KW i može razviti brzinu veću od 25 km/h) nije razvrstan u niti jednu kategoriju vozila Pravilnikom o tehničkim uvjetima vozila u prometu i ne može sudjelovati u prometu na cestama.

Pozvan je roditelj koji je zajedno s maloljetnikom pristupio u službene prostorije, a nakon provedene obrade roditelj je preuzeo daljnju skrb o djetetu. Utvrđeno je da je maloljetnik počinio tri prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama radi čega će protiv njega biti podnesen optužni prijedlog nadležnom sudu.

Policijski službenici su oduzeli električni romobil, a o događaju će biti upućena obavijest Hrvatskom zavodu za socijalni rad.

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