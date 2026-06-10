Skoko tražio skidanje sporne točke o prodaji zemljišta na Mejama: "S tim zahtjevom više ne treba dolaziti pred Gradsko vijeće"

Tijekom 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Splita, splitski gradski vijećnik Igor Skoko iz Centra zatražio je da se 45. točka dnevnog reda sjednice Gradskog vijeća Grada Splita skine s dnevnog reda.

Riječ je o prijedlogu zaključka o prodaji čestica zemlje 8279/6, 8279/14, 8279/18 i 8279/19, odnosno katastarskih čestica 8946/2, 8946/5, 8946/6 i 8946/7, sve k.o. Split, na predjelu Meje u Splitu.

"Mislim da se s tim zahtjevom više ne treba dolaziti na Gradsko vijeće. Riječ je o osobi koja je skrivala trovanje građana Splita", kazao je Skoko, tražeći da se prijedlog ukloni s dnevnog reda.

Kako smo ranije pisali, ova točka već je ranije izazivala političke prijepore u Banovini. Radi se o prijedlogu prodaje 166 četvornih metara gradskog zemljišta na atraktivnom predjelu Meja, i to radi formiranja građevne čestice za planiranu stambenu zgradu.

Kao jedan od investitora u dokumentaciji se navodi Filip Rogošić, direktor tvrtke Luka Split, a uz njega se spominju i Sanja Petrović te Igor Vidošević. Za projekt je, prema ranije dostupnoj dokumentaciji, izdana građevinska dozvola, a potom i rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole.

Prema procjembenom elaboratu koji je ranije bio naveden u materijalima, ukupna vrijednost zemljišta procijenjena je na 160 tisuća eura, odnosno približno 965 eura po četvornom metru.

No, prijedlog do sada nije imao politički miran put. Splitski gradski vijećnici već su ga dva puta odbili, a njegovo ponovno uvrštavanje na dnevni red u javnosti se tumačilo kao svojevrsni treći pokušaj da se prodaja zemljišta ipak provede.