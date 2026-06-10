Počinje energetska obnova Osnovne škole Stjepan Radić u Imotskom vrijedna 1,65 milijuna eura

U Osnovnoj školi Stjepan Radić u Imotskom u četvrtak, 11. lipnja, bit će obilježen početak radova na projektu energetske obnove škole vrijednom više od 1,65 milijuna eura.

Početak radova obilježit će splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban u 10 sati u zgradi škole u Ulici fra Stjepana Vrljića.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.653.707,65 eura, dok su prihvatljivi troškovi procijenjeni na 1.140.600,65 eura. Projekt se financira kombinacijom bespovratnih sredstava u iznosu od 913.040,64 eura te vlastitih sredstava od 740.667,01 eura.

Projekt energetske obnove obuhvatit će obnovu ovojnice zgrade, uključujući vanjske zidove, ravni i kosi krov te vanjsku stolariju. Predviđena je i modernizacija tehničkih sustava zgrade, odnosno sustava grijanja, hlađenja, ventilacije i klimatizacije, kao i sustava za pripremu potrošne tople vode.

U sklopu radova zamijenit će se i postojeći cijevni razvod centralnog grijanja te radijatori, a planirana je i ugradnja energetski učinkovitije unutarnje rasvjete.

Cilj projekta je smanjiti energetsku potrošnju škole, povećati energetsku učinkovitost objekta te osigurati kvalitetnije i zdravije uvjete boravka za učenike i zaposlenike.