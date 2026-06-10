Vučić najavio ostavku

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da planira podnijeti ostavku za "tri, četiri mjeseca, možda i ranije".

On je tijekom gostovanja na Radio Beogradu, govoreći o potencijalnim datumima za održavanje izvanrednih izbora, rekao da to "neće biti iznenađenje za bilo koga" i da neće govoriti "da skraćuje mandat, već da podnosi ostavku", javlja Nova.rs.

"Počeo sam pakirati knjige u Predsjedništvu. Pitao sam prijatelje tko može primiti 500 knjiga, poklonit ću 1200 koje sam dobio tijekom mandata nekoj ustanovi, još razmišljam kojoj", rekao je Vučić.

Također je dodao da svakog dana razmišlja o vlastitoj kandidaturi za premijera, kao i o novom kandidatu za predsjednika aktualnih vlasti.

"To će biti netko odgovorniji, usuđujem se reći i obrazovaniji, energičniji i čovjek koji zna što je država. Svakako će biti obrazovaniji od njihovih dvoje kandidata (rektora Vladana) Đokića i (košarkaša Dejana) Bodiroge", rekao je Vučić, javlja Nova.rs.