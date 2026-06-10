Stričević (HDZ) pohvalio Šutu: "Split ima smjer, plan i rad"

Gradsko vijeće Grada Splita usvojilo je Izvješće o radu gradonačelnika Tomislava Šute za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2025. godine. Tim povodom oglasio se Bruno Stričević, vijećnik HDZ-a u Gradskom vijeću Grada Splita, koji je istaknuo kako izvješće pokazuje da se u proteklom razdoblju radilo ozbiljno, planski i u smjeru rješavanja tema važnih za grad.

Stričević je poručio kako je osobno podržao izvješće jer, prema njegovim riječima, pokazuje kontinuitet rada u ključnim područjima poput stanovanja, prometa, obrazovanja, socijalne politike, brige za starije i razvoja gradske infrastrukture.

Priuštivo stanovanje kao jedna od ključnih tema

Posebno je istaknuo pitanje priuštivog stanovanja, za koje smatra da je jedna od najvažnijih tema za Split. Naveo je kako su na lokacijama Kamen, Neslanovac i Mejaši napravljeni konkretni koraci u pripremi projekata s ciljem izgradnje oko 300 stanova za priuštivi najam. "O toj se temi u Splitu dugo govorilo, a sada napokon vidimo dokumentaciju, postupke i pripremu projekata", poručio je Stričević.

Važni pomaci, dodao je, napravljeni su i u području odgoja i obrazovanja. Radovi na vrtićima Kila i Pujanke trebali bi donijeti 256 novih mjesta, od čega gotovo 100 jasličkih, što Stričević vidi kao izravnu pomoć mladim obiteljima.

Uz to, za školske projekte i dvorane osigurano je 24,5 milijuna eura bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Fokus na najranjivije skupine građana

Stričević je naglasio i važnost socijalnih projekata, ističući kako Grad u ovom razdoblju pokazuje osjetljivost prema najranjivijim skupinama sugrađana.

Kao primjere je naveo Škversku ambulantu, Centar za autizam, pomoćnike u nastavi te program "Zaželi sretniju starost 4". Prema njegovim riječima, riječ je o projektima koji pokazuju smjer politike koja vodi računa o djeci s teškoćama, osobama s invaliditetom, starijima i svima kojima je pomoć najpotrebnija. U području prometa i komunalne infrastrukture, Stričević je izdvojio javne garaže na Sućidru, Ravnim njivama i Trsteniku, pripremu garaže na Blatinama, projekte Park&Ride Lovrinac i Turska kula te rješavanje statusa Vukovarske ulice.

Smatra kako ovi projekti pokazuju da se prometni problemi u Splitu počinju rješavati dugoročnije i ozbiljnije.

Posebno se osvrnuo i na brigu za starije osobe. Naveo je kako je pokrenuta javna nabava za projektiranje Centra za starije na Pazdigradu, a započet je i proces darovanja Hotela Zagreb te njegove prenamjene u dom, odnosno centar za starije. "To su projekti koje Split čeka godinama", istaknuo je Stričević.

"Problemi se ne mogu riješiti preko noći"

HDZ-ov vijećnik poručio je kako nitko ne tvrdi da su svi problemi u Splitu riješeni, naglasivši da grad ima brojne izazove koji se ne mogu riješiti preko noći.

"Ipak, ovo izvješće pokazuje da postoji smjer, plan i rad", zaključio je Stričević. Dodao je kako gradonačelnik Tomislav Šuta i njegovi suradnici, prema njegovu mišljenju, zaslužuju podršku za dosadašnji rad, osobito u temama koje su za Split ključne.