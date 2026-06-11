“Tko stoji iza mene i što mi je motiv?”: Dabro otkrio sve i podigao prašinu

Josip Dabro, zastupnik i član Domovinskog pokreta, poručuje kako želi otkloniti sve dvojbe u javnosti oko svojih motiva i političkog djelovanja, ističući da ga ne vodi potreba za političkom vidljivošću, već uvjerenje i, kako kaže, moralni imperativ.

U podužoj Facebook objavi naglašava da su njegovi stavovi i inicijative usmjereni prema hrvatskom narodu te tvrdi kako iza njega stoji snažna podrška ljudi različitih generacija i profila, kao i suradnici koji dijele njegove vrijednosti.

- Hajdemo otkloniti umjetno stvorenu dvojbu i moguću zabunu u javnosti o tome, što su mi motivi, odakle mi snaga, tko stoji iza mene, tko me savjetuje i kad ću stati.

Sa mnom su stvari jasne svakome tko me upoznao od najranijeg djetinjstva. Ništa u životu nisam radio polovično ili s primarnim motivom svidjeti se nekome.

Bio bih zadnja ništarija kad bi jedna jedina moja izgovorena riječ i inicijativa s hrvatskim narodom u prvom planu, koje izazivaju lavine interesa i raspoloženja, u rasponu od oduševljenja i nevjerojatne potpore hrvatskih ljudi, do zabrinutosti, protivljenja, podvala i bolesnih prijetnji s druge strane, bila motivirana primarnom potrebom političke vidljivosti.

Ovo što radim je vidljivo zato jer je jasno, jednostavno, racionalno i zato što golem broj hrvatskih ljudi, od tinejdžera do starica i staraca to osjeća svojim.

'Nije meni politika - igra vlasti'

Srcem i razumom. Nije meni politika - igra vlasti. Niti otkrivam topu vodu. Govorim i ustrajem uz pomoć mudrih ljudi na temeljnim vrijednostima i stavovima svoga naroda.

Meni je politika moralni imperativ, kodeks uvjerenja i obraza. Zahvalan sam jer su oko mene u velikoj većini takvi suborci. Zato ni ja, ni moji prijatelji i suradnici, ni već sada golema kolona naroda s iznimnim ljudima, koji mi pomažu svojim znanjem, nećemo stati, a još manje se odreći prijedloga, ponuda i zahtjeva:

• Od poziva na kriminalizaciju totalitarnih i neprijateljskih simbola i programa,

• Preko promicanja savezništva s Trumpovom Amerikom,

• Poziva na dostojnu državnu i nacionalnu politiku sjećanja,

• Do integracije cjelokupnog hrvatskog naroda u državni poredak preko izbornog sustava i

• Osiguranja pune suverenosti hrvatskog naroda u BiH preko Hrvatske Republike u savezu Sjedinjenih Država BiH.

A tek smo počeli. Zatim slijede druga, jednako važna i "vidljiva" pitanja. Pa nakon njih nova. I nećemo stati.

Pitaju se - tko, koja i kakva moć stoji iza nas i mene?

Velika.

Zbilja velika s koje god točke gledišta gledali.

Nije smisao bavljenja politikom biti žrtva i gubitnik, pogotovo nije smisao biti jeftini privremenik.

Dobra politika je pobjednička politika. Zato nema mjesta lažnim dvojbama i "čitanju" ovoga što radim šifrarnikom predviđenim za političke prevare i jeftine igre. Za ove programe ne trebaju šifre i forenzičari. Sve je kristalno jasno i točno onako kako je rečeno.

Ni Domovinski pokret, ni politika, ni vlast, ni Hrvatska nisu samo moji ili vlasništvo nas nekolicine. Bezbroj boljih od nas predugo čekaju priliku uključiti se u otklanjanje nacionalnih slabosti i stvaranju države i društva na hrvatsku sliku i priliku. Ovim što radim upravo boljima od sebe pružam ruku - napisao je Dabro na Facebooku.