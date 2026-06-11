Počinje SP u nogometu. Kada svoje utakmice igraju Hrvatska i BiH

Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. godine počinje danas, a trajat će sve do 19. srpnja. Prvi put u povijesti turnir će se igrati u tri države domaćina – Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku – te će okupiti 48 reprezentacija.

Hrvatski navijači najveću nogometnu smotru moći će pratiti u izravnim televizijskim prijenosima na Drugom programu HTV-a, kao i putem platforme HRTi. Hrvatska nogometna reprezentacija smještena je u skupinu L, gdje je čekaju dvoboji protiv Engleske, Paname i Gane. Vatreni će natjecanje otvoriti velikim derbijem protiv Engleske, jedne od najjačih europskih reprezentacija i jednog od favorita skupine.

Prva utakmica Hrvatske na rasporedu je u srijedu, 17. lipnja, u 22 sata po hrvatskom vremenu, kada će Vatreni u Dallasu, odnosno Arlingtonu, igrati protiv Engleske. Nakon toga slijedi dvoboj s Panamom u Torontu. Utakmica je na rasporedu u srijedu, 24. lipnja, u 1 sat iza ponoći po hrvatskom vremenu. Grupnu fazu Hrvatska će zaključiti u subotu, 27. lipnja, od 23 sata protiv Gane u Philadelphiji.

Raspored utakmica Hrvatske

Engleska – Hrvatska, 17. lipnja, 22:00, Dallas/Arlington

Panama – Hrvatska, 24. lipnja, 01:00, Toronto

Hrvatska – Gana, 27. lipnja, 23:00, Philadelphia

Na Svjetskom prvenstvu nastupit će i Bosna i Hercegovina, koja se nalazi u skupini B zajedno s Kanadom, Švicarskom i Katarom. Reprezentacija BiH natjecanje otvara 12. lipnja protiv domaćina Kanade u Torontu.

Drugu utakmicu Zmajevi igraju 18. lipnja protiv Švicarske u Los Angelesu, dok će grupnu fazu zaključiti 24. lipnja susretom protiv Katara u Seattleu. Sve tri utakmice Bosne i Hercegovine igrat će se u terminu od 21 sat po hrvatskom vremenu.

Raspored utakmica Bosne i Hercegovine

BiH – Kanada, 12. lipnja, 21:00, Toronto

BiH – Švicarska, 18. lipnja, 21:00, Los Angeles

BiH – Katar, 24. lipnja, 21:00, Seattle

Navijače čeka mjesec dana nogometnog spektakla

Mundijal 2026. donosi prošireni format s 48 reprezentacija, zbog čega će natjecanje biti veće i sadržajnije nego ikada prije. Hrvatska će put prema nokaut-fazi tražiti kroz skupinu u kojoj se posebno ističe ogled s Engleskom, dok će Bosna i Hercegovina imati priliku ispisati novu veliku stranicu svoje nogometne povijesti.

Za navijače u Hrvatskoj najvažnija informacija je da će se utakmice Svjetskog prvenstva moći pratiti na HRT-u, odnosno na Drugom programu HTV-a i putem platforme HRTi.