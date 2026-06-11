Med&Terra Šolta: Festival vina donosi vrhunske okuse otoka, ekskluzivni masterclass i koncert Jasne Zlokić

U subotu, 20. lipnja, Grohote postaju središte vinske i gastronomske scene Dalmacije. Posjetitelje očekuju jedinstveni masterclass šoltanskih vina, sljubljivanje s pomno osmišljenim jelima, degustacije lokalnih proizvoda, cooking show i koncert Jasne Zlokić.

Nakon uspješno održanih programa posvećenih medu i maslinovom ulju, manifestacija MED&TERRA Šolta nastavlja svoju priču Festivalom vina, koji će se održati u subotu, 20. lipnja 2026. godine. Manifestacija je dio projekta koji kroz gastronomiju, edukaciju i tradiciju promovira autentične šoltanske proizvode i bogatu otočnu baštinu.

Središnji dnevni događaj bit će stručni masterclass pod nazivom „Sljubljivanje šoltanskih vina s jelima“, koji će se od 13:30 sati održati u Domu kulture u Grohotama. Pod vodstvom sommelierke Monike Neral i vrhunskih kuhara udruge ŠKMER, sudionici će imati priliku upoznati najbolje što šoltansko vinarstvo danas nudi kroz pažljivo osmišljen gastronomski meni.

Na vinskom putovanju predstavit će se poznati šoltanski vinari Balić, Burica, Kaštelanac, Marinić i Markus, a svako vino bit će upareno s posebnim jelom. Gosti će tako kušati carpaccio od bijele ribe uz Pošip i Maraštinu, tartar od tune uz rosé, crni rižot od sipe uz Dobričić te goveđe obraze s domaćim njokima uz odabrane etikete ove autohtone sorte. Za kraj slijedi čokoladni desert s maslinovim uljem i cvijetom soli.

Večernji program seli se u park Đardin u Grohotama, gdje će posjetitelji od 20 sati moći uživati u degustacijama lokalnih vina, šoltanskim delicijama, domaćim pršutima i sirevima te bogatoj ponudi otočnih proizvođača.

Posebnu pažnju privući će i „Uživo Cooking Class“, tijekom kojeg će se pripremati tradicionalna dalmatinska jela poput sipe s bobom i autohtonim dobričićem, dalmatinske janjetine s bižima te domaće tjestenine sa šoltanskim vinom.

Glazbeni vrhunac večeri slijedi u 21:30 sati kada će na pozornicu izaći hrvatska glazbena diva Jasna Zlokić, čiji će koncert zaokružiti cjelodnevnu proslavu vina, gastronomije i mediteranskog načina života.

Festival vina ujedno je i završni dio manifestacije MED&TERRA Šolta, projekta koji kroz med, maslinovo ulje i vino predstavlja tri najvažnija simbola otočne tradicije i identiteta.

Prijave za masterclass primaju se putem e-mail adrese info@visitsolta.com, a broj mjesta je ograničen. Organizatori pozivaju sve ljubitelje vina, gastronomije i autentičnih otočnih doživljaja da na Šolti provedu dan ispunjen vrhunskim okusima, edukacijom i dobrom glazbom.